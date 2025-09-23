В ночь на 23 сентября подразделения ракетных войск и артиллерии, а также Сил беспилотных систем ВСУ нанесли удар по нефтяным объектам в РФ и самолетам в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Поражена ЛПДС 8-Н в районе Найтоповичи: что известно

В районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области России была поражена линейно-производственная диспетчерская станция (ЛПДС) 8-Н.

Она входит в комплекс магистрального нефтепровода ЛПС 8-Н – ЛПС Стальной конь и имеет стратегическое значение для обеспечения российской армии нефтепродуктами.

Подтверждено попадание в насосно-компрессорную станцию с последующим возгоранием в районе объекта.

Самарская область: повторный удар

Силы беспилотных систем ВСУ нанесли повторный удар по линейно-производственной диспетчерской станции Самара в Самарской области.

Этот объект используется для смешивания высоко- и низкосернистой нефти из разных месторождений с целью формирования экспортного сорта Urals.

В настоящее время уточняется степень поражения.

Удар по военному аэродрому в Крыму

Также подтверждено попадание по двум самолетам на военном аэродроме Кача на временно оккупированной территории АР Крым.

Как отметили в Генштабе, этот объект поразили подразделения Главного управления разведки МОУ.

