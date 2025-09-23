Генштаб подтвердил поражение нефтяных объектов в РФ и самолетов на аэродроме в Крыму
В ночь на 23 сентября подразделения ракетных войск и артиллерии, а также Сил беспилотных систем ВСУ нанесли удар по нефтяным объектам в РФ и самолетам в оккупированном Крыму.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Поражена ЛПДС 8-Н в районе Найтоповичи: что известно
В районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области России была поражена линейно-производственная диспетчерская станция (ЛПДС) 8-Н.
Она входит в комплекс магистрального нефтепровода ЛПС 8-Н – ЛПС Стальной конь и имеет стратегическое значение для обеспечения российской армии нефтепродуктами.
Подтверждено попадание в насосно-компрессорную станцию с последующим возгоранием в районе объекта.
Самарская область: повторный удар
Силы беспилотных систем ВСУ нанесли повторный удар по линейно-производственной диспетчерской станции Самара в Самарской области.
Этот объект используется для смешивания высоко- и низкосернистой нефти из разных месторождений с целью формирования экспортного сорта Urals.
В настоящее время уточняется степень поражения.
Удар по военному аэродрому в Крыму
Также подтверждено попадание по двум самолетам на военном аэродроме Кача на временно оккупированной территории АР Крым.
Как отметили в Генштабе, этот объект поразили подразделения Главного управления разведки МОУ.