ООН установила факты систематического применения пыток против украинских пленных на оккупированных территориях.

Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

ООН установила факты издевательств над пленными

Согласно выводам отчета, российские оккупационные власти подвергали украинских гражданских заключенных на оккупированной территории пыткам и жестокому обращению, включая сексуальное насилие, в широкомасштабной и систематической форме.

Большинство из 215 освобожденных гражданских заключенных, опрошенных следователями ООН с июня 2023 года, предоставили согласованные и подробные показания об обращении с ними в плену.

Они рассказали о жестоких избиениях и ударах током, имитации казни, угрозах смертью и насилием в отношении них или их близких, а также о случаях сексуального насилия.

Опрошенные также описали плохие условия содержания, в частности нехватку еды и ненадлежащее медицинское обслуживание.

В отчете говорится, что на оккупированных территориях происходят произвольные аресты на улицах, после чего выдвигаются обвинения на изменчивых правовых основаниях, а задержания могут растянуться на годы.

Ранее Независимая международная комиссия ООН по расследованию в отношении Украины в своем докладе Совету по правам человека заявила, что удары РФ дронами по мирному населению и инфраструктуре в прифронтовых районах Украины квалифицируются как преступления против человечности.

