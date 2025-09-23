После атак украинских дронов рынок топлива в России сталкивается с дефицитом определенных марок бензина.

Об этом сообщает Reuters.

Топливный кризис в РФ: что известно

Отмечается, что объемы работы нефтеперерабатывающих заводов сокращаются, тогда как высокая стоимость займов означает, что частные заправочные станции не могут позволить себе накапливать топливо.

В последние недели Украина усилила атаки дронов на российскую энергетическую инфраструктуру, направленные на нефтеперерабатывающие заводы и экспортные терминалы.

Это должно помочь уменьшить экспортные доходы Москвы, разжечь в РФ недовольство и подтолкнуть Кремль к мирным переговорам.

По данным журналистов, в результате украинских атак переработка российской нефти уже сократилась почти на пятую часть в определенные дни, это подтолкнуло Москву к сокращению добычи нефти.

В РФ есть большой избыток дизельного топлива. Однако производство бензина соответствует внутреннему спросу. Это означает, что сокращение объемов нефтепереработки может привести к дефициту.

Очереди на заправках в РФ: чего ожидать россиянам

Пока в России еще нет больших очередей на заправках, однако некоторые марки бензина, такие как популярные Аи 92 и Аи 95, часто отсутствуют.

Первыми территориями, которые больше всего ощутили на себе дефицит топлива в России, стали оккупированный Крымский полуостров и Дальний Восток. Там очереди на заправках появились уже в августе.

По данным источников Reuters, подобные проблемы возникли в регионе реки Волга, а также на юге и в центральной части России.

Агентство пообщалось с пятью трейдерами и розничными торговцами на российском рынке топлива, которые попросили не называть их имен из-за деликатности вопроса.

Они заявили, что проблемы особенно остры для частных автозаправочных станций, не входящих в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний, которые не получают достаточно топлива из-за сокращения переработки и испытывают трудности с запасами бензина из-за высоких процентных ставок в 17%.

Также там сообщают, что АЗС, принадлежащие крупным нефтяным компаниям, в целом работают в обычном режиме. Однако объем независимых АЗС в России – около 40%.

– Менеджер решил временно закрыть автозаправочную станцию, потому что не было бензина. Заправка в соседнем селе также закрылась, а в других просто закончился бензин, – рассказал работник автозаправочной станции в западной Белгородской области.

Между тем глава Нижегородской области Волги Глеб Никитин заявил у себя в Telegram, что «временные» перебои на насосных станциях произошли из-за цепочек поставок в более широком регионе.

– Все должно вернуться к норме в ближайшие дни, – пообещал он.

Кроме того, отмечается, что в РФ растет количество банкротств и закрытий предприятий в таких отраслях, как угольная промышленность.

