Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объяснил, будет ли Альянс сбивать российские самолеты и дроны, нарушающие его воздушное пространство.

По словам генсека, все решения будут приниматься “в режиме реального времени, на основе имеющейся развединформации об угрозе, которую представляют самолеты”.

Рютте о российских самолетах-нарушителях

— Решения о применении силы против самолетов-нарушителей, в частности, об их поражении, принимаются в режиме реального времени и всегда основываются на имеющейся разведывательной информации об уровне угрозы со стороны самолета, включая такие вопросы, как намерения, вооружение и потенциальный риск для сил Альянса, гражданского населения или инфраструктуры, – заявил Рютте на пресс-конференции 23 сентября.

Он добавил, что Объединенные вооруженные силы НАТО в Европе во главе с верховным главнокомандующим Алексусом Гринкевичем «имеют общие прерогативы, ответственность и все необходимые возможности для принятия решений».

— В случае последнего нарушения воздушного пространства в Эстонии, силы НАТО оперативно перехватили и сопроводили самолеты без эскалации, поскольку непосредственной угрозы не было установлено, — добавил генсек НАТО.

Напомним, 23 сентября Североатлантический совет собрался на заседание по просьбе Эстонии в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора, чтобы обсудить нарушение РФ эстонского воздушного пространства.

Как известно, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.

