Президент США Дональд Трамп считает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан “изменит свое мнение” относительно импорта нефти из России.

Об этом Дональд Трамп заявил во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Орбан может передумать относительно импорта нефти из РФ — Трамп

— Он мой друг. Я с ним не разговаривал. Но у меня такое ощущение, что если бы я это сделал, он мог бы перестать. И я думаю, что я так и сделаю, — ответил Трамп.

Он добавил, что российская экономика находится сейчас в очень плохом состоянии, Украина успешно останавливает мощную российскую армию.

— Все думали, что война закончится за три дня, но благодаря украинским военным, благодаря вовлеченности всех, она сейчас продолжается. Это не лучшая ситуация для России. Они надеялись на быстрое решение, но это уже длится три с половиной года, и выглядит так, что оно не остановится, — отметил президент США.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского проходит в кулуарах 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Президент Украины заявил, что может поделиться “неплохими новостями” с фронта. Зеленский добавил, что они с Трампом будут говорить “о том, как положить конец войне”.

Он поблагодарил Трампа за поддержку и за поставки американского оружия по механизму PURL – за средства других членов НАТО.

Президент США, в свою очередь, заявил, что, по его мнению, война в Украине не закончится в ближайшее время.

