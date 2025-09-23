В случае угрозы: сейм Литвы разрешил армии оперативно сбивать дроны
Сейм Литвы сегодня, 23 сентября, одобрил изменения в Закон об авиации и Устав применения военной силы, которые разрешают армии оперативно нейтрализовать дроны, представляющие угрозу воздушному пространству страны.
Изменения, которые рассматривались по особой процедуре, поддержали все литовские депутаты, присутствовавшие в зале.
Поправки в закон Литвы об угрозе дронов: что известно
Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене отметила, что до сих пор действующие правовые акты и процедуры не отвечали современным угрозам и их переменному характеру.
— Этой поправкой мы создаем новый правовой механизм, чтобы военную силу можно было оперативно использовать против беспилотников, если их полеты совершаются с нарушением порядка, установленного командующим армией, — сказала она.
Отмечается, что ранее солдаты имели право применять силу только против летательных аппаратов, используемых в качестве оружия в запрещенных зонах.
В Минобороны Литвы заявили, что даже при наличии правовой базы военная сила будет использоваться только при абсолютной военной необходимости со всеми мерами предосторожности, чтобы избежать серьезных последствий для людей и имущества.
Поправки к Закону об авиации предусматривают механизм активации ограничительных зон, в которых гражданские самолеты могут летать только при наличии спецразрешения.
Также вводится обязанность пилотов использовать радиосвязь и транспондер при полетах в неконтролируемом воздушном пространстве.
Поправки подготовлены с учетом событий этим летом, когда в Литву вторглись два российских дрона Гербера, один из которых нес взрывчатку.
Источник: LRT