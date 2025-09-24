Уже в скором времени беспилотники с помощью искусственного интеллекта (ИИ) будут способны автономно атаковать заранее определенные цели, заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский об управлении дронами с помощью ИИ

Во время своего выступления на Генассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время десятки тысяч человек с помощью дронов умеют “профессионально убивать”. Такие беспилотники сложнее остановить, чем любое оружие, к примеру, пистолет или бомбу. Глава государства подчеркнул, что это результат полномасштабного вторжения России в Украину.

– Раньше только самые сильные страны могли позволить себе использовать дроны, потому что они были дорогими и сложными. Теперь даже простые дроны могут пролетать тысячи километров. Военная техника больше не обращает внимания на географию – теперь она ее трансформирует, – добавил Зеленский.

Зеленский отметил, что на прошлой неделе в Северной Корее было заявлено, что тестируется тактический ударный дрон. Как объясняет глава государства, это означает, что даже страны с ограниченными ресурсами способны производить оружие, опасное для соседей. В то же время, по словам президента, возможна ситуация, когда все типы беспилотников станут доступными даже для террористов или картелей.

– Мир движется слишком медленно, чтобы защититься. А оружие двигается быстро. Сейчас компании уже работают над дронами, которые могут сбивать другие дроны. И это лишь вопрос времени – небольшого количества времени – прежде чем дроны начнут воевать с дронами, атаковать критическую инфраструктуру – полностью автономно, без участия человека, за исключением немногих, кто управляет системами ИИ, – считает президент

В то же время Зеленский отметил, что миру нужны глобальные правила относительно того, где может применяться ИИ в системах вооружений. По словам президента, это так же срочно, как и остановка распространения ядерного оружия.

– Нам нужно возобновить международное сотрудничество. Потому что несколько лет пройдет, и может быть уже поздно. 10 лет назад никто не мог вообразить, что появятся дроны, которые помогут создавать мертвые зоны на десятки километров, — добавил Зеленский.

К слову, ранее Зеленский заявил, что Украина решила открыть экспорт оружия, чтобы показать партнерам проверенные системы.

