Украина, ЕС и еще 36 стран в совместном заявлении призвали Россию прекратить убийства и начать содержательные переговоры с Украиной.

Совместное заявление Украины, ЕС и 36 стран

Заявление от имени Украины, Европейского Союза и Албании, Андорры, Австралии, Австрии, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Канады, Хорватии, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Японии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Испании, Швеции и Соединенного Королевства зачитал глава МИД Андрей Сибига на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник.

— Международное сообщество должно оставаться единым в решении этих серьезных нарушений международного права и в поддержке свободы, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. По этой причине мы едины в нашей солидарности и совместно призываем Российскую Федерацию прекратить убийства и начать содержательные переговоры с Украиной, — говорится в заявлении.

Страны подчеркнули, что преднамеренные атаки на гражданское население, гражданские объекты или причинение вреда гражданскому населению являются военным преступлением.

Сейчас смотрят

Сибига заявил, что Россия должна немедленно прекратить неизбирательные ракетные и беспилотные атаки на населенные пункты Украины.

— Мы вновь подчеркиваем необходимость обеспечения ответственности за самые серьезные преступления в соответствии с международным правом, — отметил он.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.