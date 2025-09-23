Украина, ЕС и 36 стран призвали РФ начать реальные переговоры с Украиной – заявление
Украина, ЕС и еще 36 стран в совместном заявлении призвали Россию прекратить убийства и начать содержательные переговоры с Украиной.
Совместное заявление Украины, ЕС и 36 стран
Заявление от имени Украины, Европейского Союза и Албании, Андорры, Австралии, Австрии, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Канады, Хорватии, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Японии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Испании, Швеции и Соединенного Королевства зачитал глава МИД Андрей Сибига на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник.
— Международное сообщество должно оставаться единым в решении этих серьезных нарушений международного права и в поддержке свободы, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. По этой причине мы едины в нашей солидарности и совместно призываем Российскую Федерацию прекратить убийства и начать содержательные переговоры с Украиной, — говорится в заявлении.
Страны подчеркнули, что преднамеренные атаки на гражданское население, гражданские объекты или причинение вреда гражданскому населению являются военным преступлением.
Сибига заявил, что Россия должна немедленно прекратить неизбирательные ракетные и беспилотные атаки на населенные пункты Украины.
— Мы вновь подчеркиваем необходимость обеспечения ответственности за самые серьезные преступления в соответствии с международным правом, — отметил он.