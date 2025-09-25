Президент США Дональд Трамп заявил, что Секретная служба расследует “три очень зловещих события”, которые произошли с ним в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 23 сентября. Речь идет о проблемах с работой эскалатора, телесуфлера и аудиосистемы.

Трамп назвал “позором” инциденты в ООН

Президент и первая леди Мелания Трамп поднимались на эскалаторе в Генеральной Ассамблее ООН, когда тот внезапно остановился. Супругам пришлось подниматься пешком, что очень возмутило Трампа.

Представитель ООН заявил, что видеооператор из делегации США, который поднимался на эскалаторе задом наперед, мог “непреднамеренно запустить” механизм безопасности.

NOW — Escalator at UN headquarters immediately stops as Trump and Melania step on it shortly after arriving. pic.twitter.com/8nlUkDoQxm — Disclose.tv (@disclosetv) September 23, 2025

Во время своего выступления, которое началось с неисправности телесуфлера, Трамп пошутил: Вот две вещи, которые я получил от Организации Объединенных Наций — неисправный эскалатор и неисправный телесуфлер.

В среду американский лидер написал в Truth Social, что после речи он узнал, что “звук был полностью выключен”.

По словам Трампа, он написал письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с требованием “немедленно расследовать” эти вопросы. Президент назвал инциденты в ООН “настоящим позором”.

— Удивительно, что Мелания и я не упали лицом вперед на острые края этих стальных ступенек на эскалаторе. Только благодаря тому, что мы оба крепко держались за поручни, это не закончилось катастрофой. Это был явный саботаж. Тех, кто это сделал, следует арестовать! — заявил Трамп.

Президент сказал, что во время его речи телесуфлер “полностью погас”, и что позже он узнал о проблемах со звуком в зале, из-за которых мировые лидеры могли слышать его только через наушники переводчиков.

— Это не было случайностью, это был тройной саботаж в ООН. Им должно быть стыдно. Все записи с камер наблюдения возле эскалатора должны быть сохранены, особенно записи с кнопкой аварийной остановки. Секретная служба занимается этим вопросом, — подчеркнул Трамп.

