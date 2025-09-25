В Суондоне, графство Уилтшир, Великобритания, произошел взрыв на складе в промышленной зоне Groundwell.

Экстренные службы работают над ликвидацией последствий серьезного инцидента.

Об этом сообщает Sky News.

Взрыв в Свиндоне: что происходит на складе в Великобритании

По данным пожарно-спасательной службы Дорсета и Уилтшира, после взрыва в Суондоне на месте работают не менее 10 пожарных машин и специализированных транспортных средств, в частности с автолестницами и водовозами.

В настоящее время пожарные пытаются локализовать возгорание.

Полиция Уилтшира заявила, что в непосредственной близости от склада эвакуируют местное население, однако необходимости в широкой эвакуации пока нет.

Жителей призывают оставаться дома, закрывать окна и избегать промышленной зоны.

По предварительной информации, в результате взрыва в Свиндоне люди не пострадали.

