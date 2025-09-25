Масштабный взрыв на складе в Великобритании: продолжается эвакуация людей
В Суондоне, графство Уилтшир, Великобритания, произошел взрыв на складе в промышленной зоне Groundwell.
Экстренные службы работают над ликвидацией последствий серьезного инцидента.
Об этом сообщает Sky News.
Взрыв в Свиндоне: что происходит на складе в Великобритании
По данным пожарно-спасательной службы Дорсета и Уилтшира, после взрыва в Суондоне на месте работают не менее 10 пожарных машин и специализированных транспортных средств, в частности с автолестницами и водовозами.
В настоящее время пожарные пытаются локализовать возгорание.
Полиция Уилтшира заявила, что в непосредственной близости от склада эвакуируют местное население, однако необходимости в широкой эвакуации пока нет.
Жителей призывают оставаться дома, закрывать окна и избегать промышленной зоны.
По предварительной информации, в результате взрыва в Свиндоне люди не пострадали.