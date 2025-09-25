Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Европейский Союз использовать замороженные российские активы для финансирования военных нужд Украины.

Об этом сообщает Financial Times.

Мерц хочет использовать замороженные активы РФ для Украины

В статье для издания Мерц подчеркнул, что такой шаг позволит разблокировать кредит для Киева на сумму около €140 млрд и будет сигналом устойчивости ЕС в противодействии российской агрессии.

Сейчас смотрят

По его словам, Германия и раньше занимала осторожную позицию в отношении конфискации активов российского центрального банка.

— Следует учитывать не только вопросы международного права, но и фундаментальные проблемы, касающиеся роли евро как мировой резервной валюты. Но это не должно нас останавливать: мы должны рассмотреть, как, обойдя эти проблемы, мы можем сделать эти средства доступными для обороны Украины, — написал федеральный канцлер.

Мерц предложил создать механизм, который позволит, не вмешиваясь в права собственности, предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму почти 140 млрд евро.

— Этот кредит будет погашен только после того, как Россия компенсирует Украине ущерб, нанесенный ею во время этой войны. До тех пор российские активы останутся замороженными, как было решено Советом Европы, — подчеркнул он.

Канцлер добавил, что использование этих средств позволит Украине поддерживать обороноспособность в течение “нескольких лет”.

— Я обсужу это предложение с европейскими главами государств и правительств на нашей встрече в Копенгагене в следующую среду. Предлагаю, чтобы на заседании Европейского Совета в конце октября мы предоставили мандат на подготовку этого инструмента юридически безопасным способом, — отметил Мерц.

Он подчеркнул, что решение должно получить поддержку большинства государств-членов ЕС, которые выступают на стороне Украины.

Также канцлер призвал привлечь к инициативе партнеров со всего мира, которые уже заморозили российские активы, в частности через координацию со странами Большой семерки.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.