Мерц предлагает использовать замороженные активы РФ для займа Украине на €140 млрд
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Европейский Союз использовать замороженные российские активы для финансирования военных нужд Украины.
Об этом сообщает Financial Times.
Мерц хочет использовать замороженные активы РФ для Украины
В статье для издания Мерц подчеркнул, что такой шаг позволит разблокировать кредит для Киева на сумму около €140 млрд и будет сигналом устойчивости ЕС в противодействии российской агрессии.
По его словам, Германия и раньше занимала осторожную позицию в отношении конфискации активов российского центрального банка.
— Следует учитывать не только вопросы международного права, но и фундаментальные проблемы, касающиеся роли евро как мировой резервной валюты. Но это не должно нас останавливать: мы должны рассмотреть, как, обойдя эти проблемы, мы можем сделать эти средства доступными для обороны Украины, — написал федеральный канцлер.
Мерц предложил создать механизм, который позволит, не вмешиваясь в права собственности, предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму почти 140 млрд евро.
— Этот кредит будет погашен только после того, как Россия компенсирует Украине ущерб, нанесенный ею во время этой войны. До тех пор российские активы останутся замороженными, как было решено Советом Европы, — подчеркнул он.
Канцлер добавил, что использование этих средств позволит Украине поддерживать обороноспособность в течение “нескольких лет”.
— Я обсужу это предложение с европейскими главами государств и правительств на нашей встрече в Копенгагене в следующую среду. Предлагаю, чтобы на заседании Европейского Совета в конце октября мы предоставили мандат на подготовку этого инструмента юридически безопасным способом, — отметил Мерц.
Он подчеркнул, что решение должно получить поддержку большинства государств-членов ЕС, которые выступают на стороне Украины.
Также канцлер призвал привлечь к инициативе партнеров со всего мира, которые уже заморозили российские активы, в частности через координацию со странами Большой семерки.