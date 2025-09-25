Президент Владимир Зеленский посоветовал российским чиновникам, работающим в Кремле, выяснить, где находятся ближайшие бомбоубежища. Он намекнул, что они им понадобятся, если РФ не прекратит эту войну.

Об этом он заявил в интервью Axios.

О чем Зеленский предупреждает Кремль

Владимир Зеленский подчеркнул, что если Украине дадут дополнительное американское оружие большой дальности, то она его использует.

Он не стал раскрывать, о каком именно оружии идет речь, однако добавил, что Дональд Трамп сказал, что США “работают над этим”.

Также украинский лидер отметил, что Украина не собирается бомбить гражданских, поскольку “мы не террористы”, но намекнул, что центры власти в Москве вполне могут стать мишенями.

– Они должны знать, где находятся бомбоубежища. Им это нужно. Если они не прекратят войну, это им в любом случае понадобится. Они должны знать, что мы в Украине каждый день будем отвечать. Если они нападут на нас, мы ответим им, – пояснил он.

Отметим, что в РФ почти ежедневно сообщают об атаках украинских дронов. ВСУ бьют по объектам, которые поддерживают или обеспечивают работу оккупационной армии.

Речь идет, в частности, о нефтебазах, оборонных заводах, НПЗ, логистических узлах и стратегических предприятиях.

Напомним, по словам Владимира Зеленского, президент США Дональд Трамп выразил Украине прямую поддержку в нанесении ответных ударов по российским целям, включая энергетическую инфраструктуру и оружейные заводы.

Источник : Axios

