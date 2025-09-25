Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар сообщил, что между Турцией и США подписан Меморандум о стратегическом гражданском ядерном сотрудничестве.

Об этом сообщает турецкий государственный вещатель TRT Haber.

Меморандум о ядерном сотрудничестве между Турцией и США

Байрактар отметил, что принял участие во встрече президента Реджепа Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Он подчеркнул, что начат новый процесс, который еще больше углубит давнее и многомерное партнерство между Турцией и США в сфере ядерной энергетики.

— Желаю, чтобы работы, которые будут осуществляться в рамках соглашения, в будущем приносили взаимную пользу для обеих стран, — отметил министр.

Подробностей о меморандуме пока нет.

Turkiye today пишет, что Вашингтон и Анкара ведут переговоры о строительстве крупных атомных электростанций и малых модульных реакторов.

Напомним, сегодня во время встречи с Эрдоганом Трамп заявил, что Турция должна прекратить покупать российскую нефть, пока продолжается война в Украине.

Президент США также рассказал журналистам перед встречей с Эрдоганом о своей дружбе с турецким лидером, которая продолжалась, когда Трамп «был в изгнании» после поражения на выборах президента 2020 года.

Он добавил, что Эрдоган “создал огромную армию” и что Турция покупает значительное количество американского оружия.

По словам Трампа, Анкара хочет приобрести F-16, F-35 и некоторое другое оружие.

