Подавляющее большинство поляков поддерживают сбивание российских истребителей в случае нарушения воздушного пространства страны-члена НАТО.

Об этом свидетельствует опрос SW Research по заказу Onet.

Сбивание российских истребителей над Польшей: результаты опроса

По результатам интернет-опроса, проведенного 23-24 сентября, 67% опрошенных ответили положительно на вопрос о сбивании российских истребителей-нарушителей.

Сейчас смотрят

Противоположное мнение высказали только 8,7% респондентов, а 24,2% выбрали ответ “трудно сказать”.

За сбивание российских самолетов чаще выступают мужчины (73,4%) чем женщины (61,3%).

Кроме того, в возрастной группе до 24 лет за такое решение высказались 54,7% опрошенных, тогда как среди лиц старше 50 лет — 70,3%.

Ранее Польша заявляла о готовности сбивать воздушные цели РФ в случае угрозы для страны.

Недавние атаки российских БпЛА заставили Польшу впервые со времен Второй мировой применить оружие против вражеских объектов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты помогут защитить Польшу и страны Балтии, если Россия решится на усиление эскалации.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.