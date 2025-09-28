Польша подняла истребители и временно закрыла воздушное пространство вблизи своих юго-восточных городов Люблин и Жешув после российской атаки на Украину.

Об этом сообщает Reuters.

Польша поднимала авиацию

По данным польских военных, истребители F-35 Нидерландов патрулировали небо до окончания российской атаки на Украину. Оперативное командование ВС Польши подчеркнуло, что нарушений воздушного пространства не было.

Сейчас смотрят

— В связи с деятельностью дальнемагистральной авиации Российской Федерации, которая наносила удары по территории Украины, польские и союзные самолеты начали действовать в нашем воздушном пространстве, — говорится в сообщении военных.

Воздушное пространство вблизи юго-восточных городов Польши Люблин и Жешув было временно закрыто. Подъем истребителей и закрытие воздушного пространства становятся все более частыми, особенно на фоне обнаружения дронов на территории европейских стран.

12 сентября НАТО заявило, что направит больше военных самолетов и систем противовоздушной обороны на восточный фланг в ответ на вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши.

Напомним, что 10 сентября 21 российский беспилотник целенаправленно зашел в воздушное пространство Польши. Тогда польская авиация сбила три дрона. Обломки одного БпЛА повредили жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Позже сообщили, что нашли обломки 17 российских дронов.

Во время атаки закрывались аэропорты Жешува, Люблина и в Варшаве.

В субботу на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его страна не намерена атаковать страны ЕС или НАТО. Но Москва даст решительный ответ на любую агрессию, направленную против России, сказал он.

Источник : Reuters, Politico

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.