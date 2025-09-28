Россия в последнее время отказывается от любых двусторонних или трехсторонних встреч, что делает невозможным продвижение мирных усилий по завершению войны против Украины.

Об этом сказал вице-президент США Джей Ди Венс в интервью телеканалу Fox News.

Россияне отказываются от переговоров – Венс

— Мы по-прежнему стремимся к миру, но для этого нужны усилия обеих сторон, а, к сожалению, как мы видели в течение последних нескольких недель, россияне отказываются участвовать в любых двусторонних или трехсторонних встречах… Россияне должны проснуться и принять реальность, — заявил он.

По словам Венса, несмотря на значительные потери, Москва не имеет ощутимых результатов на поле боя.

Сейчас смотрят

— Россияне убивают и теряют много людей, не имея от этого никаких результатов. В последние недели они отказались от двусторонних встреч с украинцами и трехсторонних встреч с участием Трампа или других должностных лиц США, — подчеркнул вице-президент.

Напомним, на днях во время брифинга в Белом доме Венс сообщил, что президент США Дональд Трамп теряет терпение в отношении России. Он убежден, что война в Украине вредит прежде всего самой РФ.

Вице-президент также подчеркнул, что если Москва и в дальнейшем будет избегать мирных переговоров, это будет иметь для нее крайне негативные последствия.

Недавно издание The Wall Street Journal объяснило, что заставило Дональда Трампа изменить заявления об Украине и какие ключевые факторы повлияли на это.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.