Результаты выборов в Молдове 2025: как победа партии Санду повлияет на Украину и ЕС

Результаты парламентских выборов в Молдове уже полностью обработаны – по подсчету 100% протоколов голосования, лидером в стране останется проевропейская и пропрезидентская партия Действие и солидарность (PAS), которую возглавляет президент Майя Санду.

Так, согласно окончательным результатам, партия Санду получила 55 мест в парламенте. На втором месте оказался пророссийский Патриотический избирательный блок Додона – 26 мест. Блок Альтернатива – 8 мест, Наша партия – 6, еще 6 – Достоинство и правда (PPDA).

Всего в парламенте Молдовы 101 депутат.

Какое значение имеет такая уверенная победа партии Санду на выборах в Молдове, какой может быть реакция России и повлияло ли на результаты нарушение европейского воздушного пространства дронами РФ – разбирались Факты ICTV вместе с политологом, преподавателем и директором Института мировой политики Евгением Магдой.

Победа PAS на выборах в Молдове: значение для Украины и Европы

Политолог подчеркнул, что это были “большие выборы для маленькой страны”.

– То, что партия ПАС удержала монобольшинство – это важно для ее европейского выбора и для того, чтобы она двигалась вперед. Фактически Россия получила по рукам, и Молдова продемонстрировала, как бороться против российского электорального оружия, – заявил Евгений Магда.

По его мнению, эта ситуация является интересным вызовом для Украины, ведь мы – две страны, которые ожидают старта переговоров о вступлении в Европейский Союз.

– Но Молдова, будем говорить об этом откровенно, готова к началу этих переговоров и будущему вступлению лучше… Брюссель может сделать ей предложение, от которого Молдова не сможет отказаться. И, я думаю, что это будет для Украины непросто, – пояснил политолог.

Отметим, что президент Евросовета Антониу Кошта, комментируя победу на выборах проевропейской партии власти PAS, отметил, что результаты говорят о том, что народ Молдовы выбрал «демократию, реформы и европейское будущее».

– Народ Молдовы высказался, и его послание является четким и понятным. Он выбрал демократию, реформы и европейское будущее, несмотря на давление и вмешательство со стороны России, – сообщил Кошта.

По его словам, Евросоюз поддерживает Молдову на каждом шагу на пути к членству.

Выборы в Молдове: чего ждать от России

Евгений Магда добавил, что то, что Россия получила отпор на этих выборах и Кремлю “дали по рукам”, это – очень позитивный момент для Украины.

По его мнению, россияне пока не могут ничем навредить Молдове, ведь молдавские власти, вероятно, готовились, в том числе, к возможным протестам.

– А во-вторых, есть еще один фактор: это – отрицательная харизма Додона (имеется в виду лидер прокремлевской Партии социалистов и один из лидеров спонсируемого Кремлем Патриотического блока, экс-президент Молдовы Игорь Додон, – Ред.), который является единственным, кто может стать лидером протестов, – оценил политолог.

Магда отметил, что пророссийским партиям в Молдове нужно радоваться, что они попали в молдавский парламент. Поэтому у России не очень много шансов сделать в Молдове хоть что-то, что может серьезно навредить.

Между тем молдавское издание NewsMaker опубликовало переписку местных организаторов протестов, которая оказалась в распоряжении редакции, где говорится о том, что пророссийские силы все же собираются провести акции против результатов парламентских выборов, которые состоялись в Молдове 28 сентября.

Согласно опубликованным сообщениям, участникам протеста, запланированного на 29 сентября, обещали предоставить денежное вознаграждение от $50 до $300 за участие и за привлечение других людей.

Полиция подтвердила, что в Кишиневе готовятся протесты и участникам обещают деньги, предупредив об ответственности за подобные нарушения.

Пророссийская Партия социалистов в ответ на обвинения в подкупе “протестующих” заявила, что “решительно отвергает инсинуации”.

– Наши действия никогда не были оплачены и не организовывались по принципу найма людей. Все наши протесты исключительно мирные, основаны на энтузиазме, гражданской позиции и патриотизме участников, – говорится в заявлении политсилы.

Известно, что лидер социалистов и один из основателей Патриотического блока Игорь Додон призвал граждан к протесту еще вечером 28 сентября.

Как повлияли на выборы в Молдове дронные атаки РФ

В ответ на вопрос о том, пыталась ли Россия запугать людей нарушением воздушного пространства европейских стран своими дронными атаками, чтобы таким образом повлиять на выборы в Молдове, эксперт подчеркнул, что ситуация в этом случае была скорее благоприятной.

– Я думаю, что Россия наоборот ограничивала возможность ударов дронами (в сторону Молдовы, – Ред.), потому что иначе ее тезис о том, что в Молдове может пройти война (если страна не вернется к пророссийскому курсу, – Ред.), был бы не таким эффективным, – пояснил он.

В то же время президент Владимир Зеленский, комментируя парламентские выборы, также отметил, что Россия не смогла дестабилизировать Молдову, поэтому ее подрывное влияние не будет распространяться дальше.

Он поздравил Майю Санду с важной победой и пожелал ей дальнейших успехов.

– Эти выборы показали, что российская дестабилизационная активность проигрывает, а Молдова в Европе – выигрывает. Российская подрывная деятельность, постоянная дезинформация – ничего из этого не сработало. Важно, что Молдова была эффективной в защите от угроз вместе со всеми, кто помогал, – резюмировал президент.

Он пообещал, что Украина продолжит поддерживать Молдову и совместно преодолевать вызовы для построения такого будущего, чтобы во всех сферах у наших народов была хорошая перспектива – “безопасность, экономика, а следовательно, и социальная”.

