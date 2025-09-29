В понедельник, 29 сентября, российский диктатор Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего призыва в войска РФ в 2025 году.

Об этом сообщают российские СМИ.

Призыв на военную службу РФ осенью-2025: что известно

Призывная кампания продлится с 1 октября по 31 декабря. В это время в России планируют мобилизовать около 135 тыс. мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, не находящихся в запасе.

Кроме того, в документе сказано, что должны быть уволены те военные, чей срок службы уже закончился.

Прошлогодний осенний призыв коснулся 133 тыс. граждан.

Госдума в июне 2024 года увеличила верхний предел призывного возраста срочной службы с 27 до 30 лет. Это дало возможность увеличить количество российских призывников более чем на 2 млн уже за несколько лет.

Главное управление разведки 30 января сообщало, что РФ в 2025 году рассчитывает привлечь к войне против Украины не менее 126 тыс. солдат. Речь идет о так называемом спецконтингенте – заключенных и должниках.

Всего в этом году Кремль хочет мобилизовать 280 тыс. человек.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в апреле, что страна-агрессор РФ ежемесячно увеличивает численность своих Вооруженных сил на 8-9 тыс. Это происходит благодаря контрактникам, которые составляют 120-130 тыс. солдат в год.

ГУР 21 июня сообщило, что в РФ увеличилось число случаев принудительной мобилизации граждан из Центральной Азии, которых используют в войне против Украины.

Для того чтобы заманить их на контрактную службу в войска РФ, им предлагают быстрые заработки и краткосрочные контракты.

Однако большинство таких добровольцев быстро погибает на войне.

