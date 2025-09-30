Нидерланды с декабря 2025 года развернут в Польше наземные средства противовоздушной обороны — системы Patriot, NASAMS и средства противодействия беспилотникам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Нидерландов.

Нидерланды развернут в Польше средства ПВО

Отмечается, что с 1 сентября по 1 декабря в Польше дежурят нидерландские истребители F-35. Они уже получили боевое применение — ночью 10 сентября, когда сбивали российские беспилотники.

— Начиная с декабря, Нидерланды также разместят системы Patriot, NASAMS и средства противодействия беспилотникам для дальнейшего усиления противовоздушной обороны и защиты ключевого логистического хаба, важного для поддержки Украины, – отмечается в сообщении.

Минобороны не уточняет, идет ли речь о приграничном Жешуве.

Сейчас в Жешуве дежурят немецкие системы Patriot. Их радары помогают мониторить воздушное пространство во время массированных атак России против Украины.

По данным СМИ, после беспрецедентного вторжения двух десятков российских беспилотников в ночь на 10 сентября Польша обратилась к союзникам с просьбой предоставить дополнительные системы ПВО.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский говорил, что НАТО будет сбивать самолеты РФ, которые войдут в воздушное пространство страны без разрешения.

