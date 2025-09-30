Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты должны быть готовы к войне ради “защиты мира”. Он отметил, что единственной миссией Пентагона будет ведение боевых действий.

США должны готовиться к войне ради “защиты мира”

Во время встречи с американскими генералами на базе морской пехоты Квантико в штате Вирджиния 30 сентября Пит Хегсет отметил, что США должны готовиться к войне, чтобы быть уверенными в мире.

– Простая, но глубокая правда: чтобы быть уверенными в мире, мы должны готовиться к войне. Теперь единственная миссия восстановленного Министерства войны такова: вести бои, готовиться к войне и победе, неустанно и бескомпромиссно. Не потому, что мы хотим войны… Мы стремимся к миру для наших граждан, – заявил Хегсет.

Глава Пентагона отметил, что основная задача США — это “быть сильными, чтобы предотвратить войну”.

– Это называется мир через силу. История учит: только те достойны мира, кто готов воевать за него. Поэтому пацифизм так наивен и опасен. Он игнорирует человеческую природу и историю. Либо защищаешь свой народ и суверенитет, либо кому-то подчиняешься. Мы должны создать армию, способную выиграть любую войну, – объяснил глава Пентагона.

Кроме того, он отметил, что “эра политической корректности заканчивается прямо сейчас” и в американском не будет “толстых и бородатых генералов”, а также “ребят в платьях”.

– Больше не будет никаких месяцев идентичности, офисов DEI, парней в платьях, поклонения климатическим изменениям. Мы покончили с этим дерьмом…, — сказал министр обороны.

Он подчеркнул, что если сам способен регулярно делать тяжелые физические упражнения, то это могут делать все служащие Объединенных сил США.

– Недопустимо видеть в Пентагоне толстых генералов и адмиралов. Вы должны соответствовать стандартам роста и веса и пройти тест на физическую подготовку… Больше никаких бород и длинных волос. Если хотите иметь бороду, идите в спецназ, если нет — брейтесь, — сказал Хегсет.

В заключение он добавил, что в США “нет армии, полной северных язычников”.

Напомним, что 25 сентября Пит Хегсет приказал сотням генералов и адмиралов американской армии срочно собраться на базе морской пехоты в Виргинии на следующей неделе, не указав причину.

Источник : CNN, Newsweek

