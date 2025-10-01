Румыния рассчитывает в ближайшее время запустить на своей территории производство оборонных беспилотников в сотрудничестве с Украиной.

Об этом в интервью Reuters заявила министр иностранных дел Оана Цою.

По ее словам, дроны планируют использовать как для собственных нужд страны, так и для союзников Европейского Союза и НАТО.

Цою уточнила, что переговоры с Киевом начались еще до последних инцидентов с вторжениями в воздушное пространство, в которых государства региона обвиняют Россию.

– Мы считаем, что стратегически важно улучшить защиту восточного фланга, особенно в области противовоздушной обороны. Поэтому мы делаем шаги в этом направлении, чтобы создать необходимые партнерства, например с Украиной, для производства оборонных беспилотников будущего, – сказала она.

Глава МИД подчеркнула, что Бухарест уверен в возможности быстро реализовать этот проект:

– Мы верим в нашу способность быстро воплотить это в реальность, – подчеркнула Цою во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Обострение со стороны РФ

Напряженность в отношениях с Россией возросла после ряда инцидентов.

В частности, когда Эстония сообщила о нарушении своего воздушного пространства российскими истребителями, самолеты НАТО сбивали дроны над Польшей, а Румыния заявила об опасном сближении своих самолетов с беспилотником, который залетел в ее небо.

Москва, в свою очередь, отрицает намерения осуществлять атаки на территории стран ЕС или НАТО.

Европейский Союз уже поддержал идею создания так называемой стены из дронов для дополнительной защиты региона.

Помимо сотрудничества с Украиной, Румыния также согласилась на расширение присутствия американских военных на своей территории.

Как пояснила Цою, речь идет о поддержке операций по дозаправке самолетов на Ближнем Востоке, однако конкретные цифры не разглашаются.

Румыния, которая граничит с Украиной, планирует вложить более 2,5 млрд евро в развитие авиабазы имени Михаила Когелнихану, расширив ее возможности для размещения до 10 тысяч военнослужащих – румынских и союзных.

В Пентагоне заявили, что не могут раскрывать детали о численности или передвижении войск, однако подчеркнули, что Соединенные Штаты постоянно координируют действия с союзниками, в частности Румынией, чтобы гарантировать коллективную оборону НАТО.

