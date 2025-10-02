Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что рассчитывает на принятие решения Европейским Союзом о предоставлении Украине так называемого репарационного кредита в течение трех недель.

Об этом пишут Еuronews и Deutsche Welle.

Мерц ожидает решения ЕС по репарационному кредиту

По завершении саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене в четверг, 2 октября, Мерц сообщил журналистам о “очень интенсивной дискуссии по использованию российских активов для дальнейшей помощи Украине”.

Сейчас смотрят

По его словам, скорее всего соответствующее предложение будет вынесено на рассмотрение лидеров во время саммита ЕС в Брюсселе через три недели.

Он подчеркнул, что поддержит любой механизм, который позволит задействовать замороженные российские средства для усиления помощи Украине и обеспечения как можно более быстрого завершения войны.

— Мы провели очень интенсивные дискуссии на тему использования российских активов (…) Теперь мы еще раз крайне скрупулезно рассмотрим этот вопрос и примем окончательное решение на следующем саммите Европейского совета через три недели, — заявил канцлер журналистам в Копенгагене.

Лидеры ЕС не договорились о репарационном кредите

Лидеры стран Европейского Союза во время встречи в Копенгагене не смогли прийти к соглашению о предоставлении Украине мегазайма в размере €140 млрд, который должен был быть профинансирован за счет замороженных российских активов.

Как пишет Financial Times, ключевым препятствием стал отказ Бельгии снять свое возражение против использования российских активов.

Кроме того, Франция и Люксембург выразили обеспокоенность возможными юридическими последствиями такого шага.

Согласно плану мегазайма, Украина получит беспроцентный кредит, который должна будет вернуть только после того, как Россия завершит войну и выплатит репарации.

После этого средства должны быть возвращены в систему Euroclear. Если же Москва откажется выплачивать компенсации, то потеряет право на эти активы.

Издание отмечает, что во время краткого обсуждения предложения ряд лидеров ЕС отметили, что в целом поддерживают принцип, но Еврокомиссия должна дополнительно оценить все юридические и фискальные последствия.

Источники издания отмечают, что Еврокомиссия вряд ли успеет подготовить полное юридическое предложение к саммиту ЕС в Брюсселе, который состоится через три недели, ведь это требует значительной технической работы.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер на закрытой встрече выступил против плана нового кредита. Он призвал ЕС обеспечить большую правовую защиту на случай, если Россия подаст иск против Бельгии.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита заявила, что вопрос еще требует доработки.

— Мы должны гораздо более подробно проработать полное предложение. Совершенно очевидно, что риск должен быть возложен на плечи всех нас, — отметила она.

Несмотря на это, в ЕС признают, что использование замороженных российских активов может стать “единственным выходом” для обеспечения такого масштабного кредита.

Однако для принятия решения требуется единодушное согласие всех 27 стран-членов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.