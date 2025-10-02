Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск достиг нового исторического рекорда. Он стал первым человеком в мире, чье состояние превысило отметку в $500 млрд.

Это зафиксировал трекер издания Forbes, который в реальном времени оценивает состояния миллиардеров. По состоянию на среду, 1 октября, Маск был на $150 млрд богаче ближайшего конкурента Ларри Эллисона, который еще в сентябре смог обойти Илона в списке богачей.

Как Маск увеличил капитал

Ключевым фактором скачка состояния стал рост акций Tesla почти на 4%, что добавило около $9,3 млрд к его капиталу. Доля Илона Маска в компании сейчас оценивается в $191 млрд.

Еще одним источником дохода стали так называемые опционы – право купить акции Tesla по выгодной цене. Их стоимость могла бы составить $133 млрд, но в 2024 году суд в Делавэре признал сделку недействительной. Пока продолжается апелляция, Forbes учитывает только половину этой суммы.

Свой вес в капитале имеют и другие компании Маска. В августе SpaceX оценили в $400 млрд, и 42% акций, принадлежащих Маску, приносят ему $168 млрд. Объединенный холдинг xAI с соцсетью X получил оценку в $113 млрд, из которых 53% Маска составляют $60 млрд.

Рекорды Маска за четыре года

Еще в марте 2020 года Илон Маск имел только $24,6 млрд. Уже через несколько месяцев он пересек отметку в $100 млрд, в 2021-м стал самым богатым человеком мира, а впоследствии преодолел границы в $200, $300 и $400 млрд. Теперь он первый в мире пересек планку в $500 млрд.

По оценкам Forbes, если темпы сохранятся, Маск может стать первым триллионером к 2033 году. В Tesla ему уже подготовили новый пакет вознаграждения, который в случае выдающихся результатов может принести еще триллион долларов в акциях.

