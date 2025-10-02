Премьер-министр Дании Метте Фредериксен резко ответила на предложение венгерского премьера Виктора Орбана предоставить Украине стратегическое партнерство вместо полноценного членства в Европейском Союзе.

Фредериксен резко ответила Орбану относительно членства Украины в ЕС

— Я не позволю одной стране, и я точно не позволю каждой из них принимать решения относительно всего европейского будущего, – подчеркнула Фредериксен на пресс-конференции после саммита Европейского политического сообщества.

Она добавила, что страны-члены ЕС должны придерживаться общей стратегии, важной частью которой является расширение.

— Это вопрос для всего Европейского Союза и, собственно, для всего европейского континента. И мы должны построить как можно более сильную Европу, что, по моему мнению, означает расширение ЕС. Существует европейское единство, потому что мы, 26 стран, согласны, что Украина, Молдова и другие страны должны присоединиться к нам, – сказала премьер-министр Дании.

Она отметила, что Украина демонстрирует “удивительную работу, даже несмотря на то, что находится в состоянии войны”.

— Так что нет (предложения Орбана, — Ред.), я думаю, что мы должны придерживаться стратегии… Так что мы должны продолжать пытаться найти решение и путь с Венгрией, но я думаю, что мы должны придерживаться стратегии, — подчеркнула Фредериксен.

Датская премьер-министр согласилась, что расширение ЕС требует единогласного решения всех 27 членов. Однако она отметила, что есть много вопросов, которые можно решать независимо от позиции Орбана.

— Есть так много вещей, которые нужно решить, изменить и принять решение до того дня, когда вы сможете фактически вступить в Европейский Союз, как и для всех стран-кандидатов и всех стран, которые вступали в Европейский Союз на протяжении истории. Поэтому я имею в виду, что если мы не сможем убедить Виктора Орбана, то я просто думаю, что нам просто нужно двигаться дальше со всей работой, которую нужно выполнить между Украиной и Европейской комиссией, просто продолжая нашу работу, – пояснила она.

Сложная дискуссия по активам РФ

Фредериксен остановилась на вопросе репарационных кредитов для Украины за счет замороженных российских активов. Она признала, что дискуссия на неформальном заседании Европейского совета была “сложной, но очень плодотворной”.

— Есть некоторые технические вопросы, которые нужно поднять и на которые нужно ответить, но я полностью уверена, что мы сможем найти выход. И, как по мне, справедливо, чтобы Россия заплатила за ущерб, который она нанесла Украине и Европе, – сказала Фредериксен.

Она подчеркнула, что пока других предложений, кроме этого, в ЕС нет.

— Итак, то, что мы делаем сейчас, начиная со вчерашней встречи и до следующей встречи в Совете, — это найти ответы на все технические вопросы и проблемы. И тогда, я думаю, мы будем готовы принять решение. И я знаю, что правительство Бельгии считает это очень сложным. Но я надеюсь и верю, что мы сможем найти решение, которое получит поддержку всех 27 стран, — заявила глава правительства Дании.

