Утром в среду, 1 октября, польские пограничники зафиксировали российский катер, остановившийся вблизи газопровода в Балтийском море.

— Пограничники через свои системы наблюдения заметили российский катер, который, очевидно, двигался со стороны России, — заявила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Каролина Галецкая.

По ее словам, судно находилось возле газопровода примерно 20 минут и дрейфовало на расстоянии около 300 метров от магистрали, по которой газ поступает на сушу с платформы.

На уточняющий вопрос о точном месте происшествия Галецкая отказалась предоставлять детали.

Береговая охрана передала катеру по радио приказ немедленно покинуть зону газопровода. Нарушитель выполнил распоряжение и покинул район.

Как уточнила пресс-секретарь, это было судно длиной 70 метров.

Галецкая подчеркнула, что пограничники сработали оперативно, а территория находится под постоянным контролем и наблюдением подчиненных МВД.

Спикер министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский заявил, что польская сторона фиксирует активность российских структур.

— В последнее время мы фиксируем несколько серьезных инцидентов на море. (…) У нас были такие инциденты на восточной границе. Мы справляемся. Белорусские службы, российские службы там беспомощны (…) и они пробуют другие возможности, – сказал Добжинский.

Он добавил, что в подобных ситуациях сотрудничают все силовые структуры Польши – пограничники, спецслужбы и армия.

— О каждом таком инциденте информируют командующих служб, информируют министров, информируют премьер-министра. Этот обмен опытом и информацией и на международной арене, то есть обмен информацией спецслужб, приносит конкретные результаты. Российские и белорусские службы беспомощны. Польша и поляки в безопасности, – подчеркнул он.

Инцидент прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск, который находился в четверг в Копенгагене. По его словам, событие произошло недалеко от порта Щецин.

— Это российские суда, и на самом деле мы имеем новые инциденты в нашем регионе и в Балтийском море каждую неделю, почти каждый день. Атака или провокация с использованием беспилотника была наиболее зрелищной с точки зрения польской стороны. Но на самом деле мы имеем подобные провокации также ежедневно на нашей границе с Беларусью, – заявил он.

Он призвал отказаться от опасных иллюзий.

— Мы должны положить конец таким иллюзиям. Первая иллюзия была и есть, что войны нет. Некоторым из нас нравится такое определение, как полная агрессия, инциденты или провокации. Нет, это война. Война нового типа, очень сложная, но это война, — подчеркнул премьер.

Он подчеркнул, что агрессивная политика России представляет угрозу для всего Запада, а нападение на Украину – лишь первый этап реализации этого плана.

