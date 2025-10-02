Российский диктатор Владимир Путин солгал президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, что Москва через месяц оккупирует Покровск, а через два – чуть ли не весь Восток Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной с премьер-министром Дании Метте Фредериксен пресс-конференции в Копенгагене.

Зеленский о лжи Путина в разговоре с Трампом

По словам главы государства, необходимо разрушать российские нарративы, чем сейчас занимаются украинские военные и дипломаты.

— Путин предоставлял ложную информацию Трампу и его команде, что они оккупируют нашу территорию, через месяц они будут в Покровске, а через два месяца они захватят чуть ли не весь Восток Украины, — пояснил Зеленский.

Президент Украины рассказал, что далее в планах России было якобы пойти на Харьков и Днепр, а затем дойти до Киева.

Владимир Зеленский утверждает, что россияне демонстрировали какие-то карты и очень странные схемы.

Однако опровергать заявления Москвы — это делают украинские военные и дипломатическая команда, подчеркнул глава государства.

