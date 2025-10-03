СМИ сообщают об атаке дронов на российский нефтеперерабатывающий завод Орскнефтеоргсинтез в 1,4 тыс. км от границы Украины.

Атаку подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Атака на НПЗ Орскнефтеоргсинтез в Орске: что известно

На видео, которыми пестрят Telegram-каналы, виден дым, а также слышны взрывы.

Сообщается, что на заводе якобы началась эвакуация.

— НПЗ в российском Орске под атакой, — написал Коваленко.

Что известно о НПЗ Орскнефтеоргсинтез

Нефтеперерабатывающий завод Орскнефтеоргсинтез расположен в городе Орск Оренбургской области России.

Это один из крупнейших промышленных объектов региона и важный элемент российской нефтеперерабатывающей отрасли.

Предприятие входит в структуру ПАО Фортум (ранее ОНАКО), но впоследствии было интегрировано в систему Антипинского НПЗ.

Этот завод занимается переработкой нефти и производством широкого спектра нефтепродуктов, в частности бензина, дизельного топлива, мазута, авиационного топлива и битумов.

Проектная мощность предприятия составляет более 6 млн тонн нефти в год.

В разные годы на НПЗ реализовывались программы модернизации, направленные на повышение глубины переработки и выпуск продукции, соответствующей экологическим стандартам Евро-5.

Орскнефтеоргсинтез обеспечивает топливом не только Оренбургскую область, но и соседние регионы России, а также является экспортером отдельных видов нефтепродуктов.

Это уже второй крупный инцидент на российских нефтеперерабатывающих заводах с начала октября.

Недавно в Ярославле горел Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод.

Местные жители сообщали о сильном пожаре и столбе густого черного дыма.

Кроме того, 2 октября взрывы прогремели на химзаводе Азот в Пермском крае РФ.

Согласно сообщению местных Telegram-каналов, причиной мог стать взрыв холодильной установки в одном из цехов.

