Дроны атаковали НПЗ в Орске – ЦПД
СМИ сообщают об атаке дронов на российский нефтеперерабатывающий завод Орскнефтеоргсинтез в 1,4 тыс. км от границы Украины.
Атаку подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
Атака на НПЗ Орскнефтеоргсинтез в Орске: что известно
На видео, которыми пестрят Telegram-каналы, виден дым, а также слышны взрывы.
Сообщается, что на заводе якобы началась эвакуация.
— НПЗ в российском Орске под атакой, — написал Коваленко.
Что известно о НПЗ Орскнефтеоргсинтез
Нефтеперерабатывающий завод Орскнефтеоргсинтез расположен в городе Орск Оренбургской области России.
Это один из крупнейших промышленных объектов региона и важный элемент российской нефтеперерабатывающей отрасли.
Предприятие входит в структуру ПАО Фортум (ранее ОНАКО), но впоследствии было интегрировано в систему Антипинского НПЗ.
Этот завод занимается переработкой нефти и производством широкого спектра нефтепродуктов, в частности бензина, дизельного топлива, мазута, авиационного топлива и битумов.
Проектная мощность предприятия составляет более 6 млн тонн нефти в год.
В разные годы на НПЗ реализовывались программы модернизации, направленные на повышение глубины переработки и выпуск продукции, соответствующей экологическим стандартам Евро-5.
Орскнефтеоргсинтез обеспечивает топливом не только Оренбургскую область, но и соседние регионы России, а также является экспортером отдельных видов нефтепродуктов.
Это уже второй крупный инцидент на российских нефтеперерабатывающих заводах с начала октября.
Недавно в Ярославле горел Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод.
Местные жители сообщали о сильном пожаре и столбе густого черного дыма.
Кроме того, 2 октября взрывы прогремели на химзаводе Азот в Пермском крае РФ.
Согласно сообщению местных Telegram-каналов, причиной мог стать взрыв холодильной установки в одном из цехов.