Распространяемое российской пропагандой выступление диктатора Владимира Путина на заседании клуба Валдай стало очередной акцией запугивания Запада.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Путин снова запугивает Запад

Как отметили в ЦПД, Путин в очередной раз повторил стандартные пропагандистские нарративы, что Россия якобы миролюбива, но элита Европы распространяет “истерию” о российской угрозе.

Диктатор возложил ответственность за продолжение войны в Украине на «агрессивную» Европу, заявляя, что армия РФ якобы “неуклонно и уверенно” продвигается. Он говорил, что Запад якобы использует украинцев как “расходный материал” и т.д.

В то же время большая часть выступления Путина состояла из угроз.

– Он угрожал бить по атомным электростанциям Украины, дать “очень убедительный ответ на милитаризацию Европы” и в очередной раз намекал на применение мифического Орешника и самого современного ядерного оружия, – указывают в ЦПД.

Кроме того, своими шутками “больше не запускать дроны в Данию” диктатор фактически признал, что в Европу залетают именно российские БПЛА, несмотря на то, что официально Москва этого не признает.

Целью очередного пропагандистского перформанса Путина является создание иллюзии неуязвимости и непобедимости России.

Однако реальность иная – более трех лет войны подорвали российский бюджет и экономику, топливный кризис свидетельствует о том, насколько РФ уязвима к ударам по инфраструктуре в глубине страны, а продвижение россиян на фронте возможно только ценой огромных потерь.

В ЦПД подчеркнули, что попытки Путина разговаривать с миром исключительно на языке страха лишний раз подтверждают, что только усиление давления может остановить агрессора.

