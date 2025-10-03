Путин устроил перформанс на Валдае: в ЦПД назвали основную цель
Распространяемое российской пропагандой выступление диктатора Владимира Путина на заседании клуба Валдай стало очередной акцией запугивания Запада.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Путин снова запугивает Запад
Как отметили в ЦПД, Путин в очередной раз повторил стандартные пропагандистские нарративы, что Россия якобы миролюбива, но элита Европы распространяет “истерию” о российской угрозе.
Диктатор возложил ответственность за продолжение войны в Украине на «агрессивную» Европу, заявляя, что армия РФ якобы “неуклонно и уверенно” продвигается. Он говорил, что Запад якобы использует украинцев как “расходный материал” и т.д.
В то же время большая часть выступления Путина состояла из угроз.
– Он угрожал бить по атомным электростанциям Украины, дать “очень убедительный ответ на милитаризацию Европы” и в очередной раз намекал на применение мифического Орешника и самого современного ядерного оружия, – указывают в ЦПД.
Кроме того, своими шутками “больше не запускать дроны в Данию” диктатор фактически признал, что в Европу залетают именно российские БПЛА, несмотря на то, что официально Москва этого не признает.
Целью очередного пропагандистского перформанса Путина является создание иллюзии неуязвимости и непобедимости России.
Однако реальность иная – более трех лет войны подорвали российский бюджет и экономику, топливный кризис свидетельствует о том, насколько РФ уязвима к ударам по инфраструктуре в глубине страны, а продвижение россиян на фронте возможно только ценой огромных потерь.
В ЦПД подчеркнули, что попытки Путина разговаривать с миром исключительно на языке страха лишний раз подтверждают, что только усиление давления может остановить агрессора.