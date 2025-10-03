Идея Европейской комиссии о введении стены из дронов начинает давать трещины еще до того, как она перехватила первый беспилотник.

Об этом пишет издание Politico.

Стена против дронов

В связи с тем, что российские дроны пересекают границу Польши и Румынии, а неизвестные (но, вероятно, также российские) дроны фиксируются над Данией, Норвегией и Германией, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагает создать щит из радаров и перехватчиков для защиты восточного фланга ЕС.

Однако такая концепция уже вызвала критику.

Для стран Балтии и Польши эта идея является логичной, а вот отдаленные от России страны обеспокоены реализацией и стоимостью. А также их беспокоит, как стена из дронов вписывается в военные планы ЕС и НАТО, а также не является ли это захватом власти Брюсселем над национальной оборонной политикой.

– Дроны и средства противодействия дронам являются приоритетом. В то же время нужно осознавать, что идеальной “стены” для Европы не существует, ведь речь идет о границе длиной 3000 километров. Реалистично ли это? Ответ – нет, – заявил в четверг журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.

Комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, бывший премьер Литвы, отметил, что первоначальный план противодействия дронам над Польшей и Балтией будет стоить около €1 млрд, а реализовать идею можно менее чем за год.

Также есть опасения, что Еврокомиссия может давать слишком большие обещания.

Немецкий депутат от Зеленых и член Комитета по вопросам безопасности и обороны Европарламента Ханна Нойманн подчеркнула, что стена дронов не может быть простым решением оборонных проблем ЕС.

– Стена против дронов не защитит нас от кибератак, не поможет в вопросах противовоздушной обороны, производства боеприпасов или более глубоких проблем, связанных со структурами принятия решений и правилами применения оружия, – сказала Ханна Нойманн.

Средства ЕС на борьбу с дронами

Брюссель вместе с приграничными государствами блока хочет использовать средства ЕС для финансирования стены против дронов, но для этого необходимо согласие всех столиц Евросоюза.

В то же время премьер Италии Джорджия Мелони и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявили, что европейские оборонные проекты должны приносить пользу всему блоку, а не только восточному флангу.

Несмотря на разногласия в Европе все равно считают, что нужно улучшить антидроновую оборону. ЕС не имеет технологий, которые бы позволяли легко обнаруживать беспилотники.

— Стена дронов может работать на региональном уровне — в странах Балтии можно построить статическую оборону. Но дроны — это только пальцы; если вы хотите победить, вы должны нацелиться на голову: командование, логистику и производственные мощности, — сказал Кристиан Мёллинг, аналитик по вопросам обороны и программный директор Фонда Бертельсмана.

Усиление мер противодействия дронам имеет смысл, ведь Россия испытывает оборону НАТО. Для стран на восточном фланге стена будет достаточной для предотвращения российского нападения. Эти страны утверждают, что нужно что-то делать, чтобы сдержать Москву.

10 сентября воздушное пространство Польши нарушили десятки российских дронов. Глава Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач сообщил, что границу страны пересек 21 беспилотник.

22 сентября закрывали аэропорт в Копенгагене из-за появления беспилотников. Также в ночь с 24 на 25 сентября воздушное пространство Дании было нарушено неизвестными дронами. Их зафиксировали над аэропортом Ольборг.

Источник : Politico

