Европейский Союз планирует ускорить отказ от российского газа по трубопроводам, согласовав это решение с уже запланированным прекращением морских поставок.

Инициатива RePowerEU предусматривает долгосрочную стратегию полного сокращения энергетической зависимости от России.

Об изменениях сообщает агентство Bloomberg.

Ускоренное завершение импорта газа и регламент RePowerEU

Комитет парламента по промышленности готовится голосовать за поправки к так называемому регламенту RePowerEU.

В частности, о прекращении импорта российской нефти и нефтепродуктов с начала 2026 года и запрете всех поставок газа через год.

Как отметили в агентстве, изначально предложение Еврокомиссии предусматривало прекращение поставок газа и нефти по трубопроводам до конца 2027 года.

Однако члены нескольких политических групп парламента поддержали ускоренное завершение импорта.

Согласно поправкам к RePowerEU, новые закупки российского газа запрещаются с начала 2026 года, а действующие краткосрочные контракты будут действовать до середины июня, тогда как долгосрочные продолжат выполнение до 1 января 2027 года.

Ожидается, что глобальный рынок газа во второй половине 2026 года перейдет в состояние избытка, что уменьшит риск дефицита и будет сдерживать рост цен из-за отказа ЕС от российского газа и нефти.

RePowerEU обсуждается на двух уровнях — в парламенте и среди государств-членов ЕС.

После согласования позиций сторон начнутся переговоры с Комиссией для окончательного формирования регламента.

По данным Bloomberg, в отличие от санкционного плана, который требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов, RePowerEU требует только квалифицированного большинства в Совете ЕС и поддержки большинства в парламенте.

Ранее министр энергетики США Крис Райт заявил, что страны Европы должны прекратить покупать российскую нефть и газ, чтобы Америка усилила санкции против Москвы.

