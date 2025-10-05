Депутаты Европарламента из 19 государств-членов ЕС обратились к председателю Европейского совета Антониу Коште с требованием как можно скорее начать следующий этап переговоров о вступлении Молдовы в Европейский Союз.

Об этом сообщил вице-президент Европарламента Виктор Негреску.

Вступление Молдовы в ЕС: депутаты Европарламента призывают открыть переговоры

— По моей инициативе и при поддержке 55 депутатов Европарламента из 19 европейских стран, представляющих основные демократические политические семьи, мы направили письмо председателю Европейского совета Антониу Коште с призывом немедленно открыть переговорные кластеры с Молдовой, — написал Негреску в Facebook.

По его словам, Европарламент поддерживает европейское будущее Молдовы, признает проведенные реформы и требует реализовать выбор граждан, выраженный на парламентских выборах.

В письме отмечается, что недавние свободные и честные выборы в Молдове подтвердили бесспорное стремление граждан интегрироваться в ЕС.

Евродепутаты подчеркивают, что, несмотря на внешнее давление и дезинформационные кампании, молдавский народ продемонстрировал демократическую стойкость и решимость в своем выборе.

— Это поворотный момент, который требует от ЕС такой же решительной и быстрой реакции. Поэтому мы уважительно призываем вас, как президента Европейского Совета, обеспечить, чтобы вопрос о начале переговоров о присоединении к главам acquis был без промедления внесен в повестку дня Совета и одобрен государствами-членами. Такой шаг подтвердил бы решимость молдавских граждан и дал бы им уверенность в том, что их европейский выбор услышан и уважается, – говорится в письме.

По словам авторов обращения, принятие этого решения не только станет естественным шагом в процессе сближения, но и выступит стратегической инвестицией в региональную стабильность, безопасность и развитие.

Депутаты отмечают, что настало время для решительных действий:

— Республика Молдова выполнила свою часть. Европейский Союз должен ответить такой же решимостью, показав, что Европа – это не только стремление, но и конкретный проект, который приносит реальные выгоды своим гражданам.

Напомним, еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Марта Кос заявила, что Украина и Молдова должны одновременно начать первый переговорный кластер в рамках процесса вступления в ЕС.

