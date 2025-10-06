На прошлой неделе во время патрулирования в странах Балтии истребители НАТО трижды поднимались в небо для перехвата российских самолетов, нарушивших установленные правила полетов.

Об этом пишет LRT со ссылкой на Министерство обороны Литвы.

Самолеты РФ над Балтикой: реакция НАТО

Сообщается о двух отдельных инцидентах, произошедших 30 сентября.

Сейчас смотрят

В первом случае самолеты НАТО вылетели для сопровождения двух российских транспортных самолетов АН-12, которые направлялись из материковой части РФ в Калининградскую область, пролетая через международное воздушное пространство.

Оба борта имели включенные радиолокационные транспондеры, однако не подали планы полета. При этом они поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.

В тот же день НАТО зафиксировало еще один инцидент: истребители союза поднялись для идентификации российского транспортного самолета АН-72.

Он летел с активным транспондером, но без поданного плана полета, поддерживая радиосвязь.

При этом четыре Су-30 и два МиГ-31, сопровождавшие АН-72 со стороны Калининграда, осуществляли полет без транспондеров, без планов полета и не выходили на связь с диспетчерами.

Кроме того, 1 октября истребители НАТО перехватили российский Су-35 и идентифицировали тактический разведывательный самолет Су-24, который также находился в воздушном пространстве без транспондера, плана полета и радиосвязи.

Что известно об инцидентах с самолетами РФ над Балтикой

Напомним, 21 сентября над Балтийским морем был зафиксирован полет российского разведывательного самолета Ил-20М. В ответ НАТО подняло в небо два Eurofighter с немецкой авиабазы Росток-Лааге.

19 сентября польская Пограничная служба сообщила о нарушении зоны безопасности вокруг буровой платформы Petrobaltic в Балтийском море двумя российскими истребителями.

В тот же день три МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии, где находились около 12 минут.

В ответ правительство Эстонии обратилось к НАТО с запросом о применении статьи 4 Североатлантического договора, предусматривающей проведение консультаций между союзниками в случае угрозы безопасности любого государства-члена.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.