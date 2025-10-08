Российские трейдеры начали требовать от индийских госкомпаний оплачивать нефть в китайских юанях.

Об этом сообщает Reuters.

Россия заставляет Индию платить за нефть в китайских юанях

По словам собеседников издания, ведущий государственный индийский НПЗ Indian Oil Corp недавно осуществил платежи в китайской валюте за 2-3 партии российской нефти.

Сейчас смотрят

В 2023 году индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы осуществили некоторые платежи за российскую нефть в юанях, но в период усиления напряженности в отношениях с Пекином прекратили это из-за недовольства индийского правительства.

Хотя частные нефтеперерабатывающие заводы продолжали использовать китайскую валюту.

По данным Reuters, западные санкции, введенные против России после вторжения в Украину в 2022 году, расширили использование альтернативных валют, включая китайский юань и дирхам ОАЭ, для расчетов за нефть, где долгое время доминировал доллар.

По словам источников издания, сейчас трейдеры, которые до этого времени должны были конвертировать платежи в дирхамах или долларах в юани, а затем в рубли, стремятся устранить этот дорогостоящий этап.

Источники также сообщили, что трейдеры устанавливали цены на российскую нефть в долларах, чтобы соблюсти ценовое ограничение ЕС, но требовали эквивалентную оплату в юанях.

Индия стала крупнейшим импортером российской нефти, при этом получив скидку, поскольку западные страны приостановили импорт из Москвы из-за санкций.

Платежи в юанях расширят доступность российской нефти для индийских государственных нефтеперерабатывающих заводов, учитывая, что некоторые трейдеры не принимают другие валюты.

Ранее сообщалось, что индийские компании настаивают на существенном увеличении скидок из-за роста рисков в торговле. По их требованиям, дисконт должен достигать около $10 за баррель от котировок Brent — в несколько раз больше нынешних $2-3 за баррель.

Причина — растущие риски из-за разногласий между политикой США и ЕС в отношении санкций, а также давление со стороны Вашингтона.

В то же время индийские нефтеперерабатывающие заводы не планируют отказываться от российской нефти, поскольку внутренний спрос на топливо растет после сезона муссонов.

Ожидается, что закупки останутся активными для поставок в ноябре и декабре.

По данным Bloomberg, удары украинских беспилотников по российским объектам помогли сократить поставки в Индию примерно до одного миллиона баррелей в день — самого низкого уровня за почти два года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.