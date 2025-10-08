За первые шесть месяцев 2025 года российские суды вынесли 224 приговора по делам о государственной измене, шпионаже и конфиденциальном сотрудничестве с иностранными государствами.

Как отмечали в Службе внешней разведки Украины, это рекордный показатель за всю современную историю России.

Рекордное количество приговоров за государственную измену и шпионаж в РФ

Фигурантами этих дел стали 232 человека, которые получили реальные сроки заключения.

Если учесть, что в первом полугодии было 117 рабочих дней, то российские суды ежедневно выносили почти два приговора (1,98).

Подавляющее большинство — 177 человек (76%) — осуждены по статье о государственной измене.

В 2024 году их доля составляла 68%.

По данным разведки, за весь 2023 год было осуждено 167 человек, а за первое полугодие 2024-го — 143.

В целом с начала полномасштабной войны против Украины по этим статьям уже осуждено 774 человека.

В разведке также отмечают, что сохраняется высокий уровень секретности: с 2023 года российские суды скрывают имена около 60% фигурантов, помечая их как «информация скрыта».

Данные с оккупированных территорий в общую статистику не включены.

Аналитики прогнозируют, что к концу 2025 года количество осужденных за госизмену и шпионаж превысит 500 человек, а по делам о терроризме — около 1,5 тыс.

Разведка также отмечает изменение настроений среди коллаборационистов на временно оккупированных территориях: все больше из них теряют доверие к российским властям из-за массовых репрессий, закрытости судебных процессов и невыполнения обещанных гарантий безопасности.

