Беспилотники атаковали нефтебазу в Ростовской области РФ: что известно
В четверг, 9 октября, ударные беспилотники атаковали нефтебазу в поселке Матвеев Курган Ростовской области РФ.
Очевидцы публикуют в соцсетях кадры густого черного дыма и пролета беспилотников.
Атака на нефтебазу в Ростовской области РФ
Telegram-канал Astra сообщил, что в районе поселка Матвеев Курган фиксировали как минимум два беспилотника. Также паблик пишет о вероятной атаке на нефтебазу.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар заявил о якобы уничтожении сразу трех БПЛА.
По его словам, в поселке повреждены окна, фасады и кровля нескольких жилых домов, а также пять автомобилей. О пострадавших он не сообщал.
Нефтебаза Матвеев-Курган обеспечивает топливом организации различных отраслей деятельности, а также ведет розничную торговлю ГСМ через собственные АЗС.
Ранее Силы специальных операций сообщили об поражении в ночь на 9 октября газоперерабатывающего завода ЛУКОЙЛ-Коробковский ГПЗ и линейно-производственной диспетчерской станции Ефимовка в Волгоградской области РФ.