В четверг, 9 октября, ударные беспилотники атаковали нефтебазу в поселке Матвеев Курган Ростовской области РФ.

Очевидцы публикуют в соцсетях кадры густого черного дыма и пролета беспилотников.

Атака на нефтебазу в Ростовской области РФ

Telegram-канал Astra сообщил, что в районе поселка Матвеев Курган фиксировали как минимум два беспилотника. Также паблик пишет о вероятной атаке на нефтебазу.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар заявил о якобы уничтожении сразу трех БПЛА.

По его словам, в поселке повреждены окна, фасады и кровля нескольких жилых домов, а также пять автомобилей. О пострадавших он не сообщал.

Нефтебаза Матвеев-Курган обеспечивает топливом организации различных отраслей деятельности, а также ведет розничную торговлю ГСМ через собственные АЗС.

Ранее Силы специальных операций сообщили об поражении в ночь на 9 октября газоперерабатывающего завода ЛУКОЙЛ-Коробковский ГПЗ и линейно-производственной диспетчерской станции Ефимовка в Волгоградской области РФ.

