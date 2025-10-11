В городе Электросталь, что в Московском городском округе РФ, произошел крупный пожар на складе – по данным пабликов, помещение принадлежит компании Пенопласт ру.

О пожаре сообщили российские Telegram-каналы и МЧС РФ.

Пожар в Подмосковье на складе

По данным Telegram-канала Astra, на складе, где бушует пожар, частично обрушилась крыша.

Сейчас смотрят

Местные жители в соцсетях писали, что столб черного дыма был виден из разных концов города и даже за его пределами. Они жалуются, что в воздухе чувствуется запах жженой пластмассы.

В МЧС РФ заявили, что пожар произошел на улице Рабочей, 8А, тогда как местные говорят, что горит здание на Рабочей, 10А – по этому адресу находится здание компании Пенопласт ру, производящей теплоизоляционные материалы.

В российском МЧС впоследствии заявили, что локализовали пожар в Подмосковье на 1 500 квадратных метрах.

Там добавили, что причины пожара пока неизвестны. На месте работают 55 сотрудников и 17 единиц техники.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 326-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.