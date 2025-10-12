Россия, очевидно, будет финансировать войну против Украины не из резервных средств.

Такое предположение 12 октября озвучили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

ЦПД о финансировании Россией войны против Украины

В ЦПД зафиксировали, что российское правительство решило ограничить использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Это резервный фонд, созданный на случай кризиса.

Из ФНД, в частности, среди прочего, финансируются пенсии в России

По данным Центра противодействия дезинформации, с начала полномасштабной войны Кремль потратил оттуда около двух третей ликвидных активов.

Так, если в 2022 году в Фонде национального благосостояния было $113,5 млрд, то сейчас осталось только $50 млрд.

Однако на 2026 год Министерство финансов РФ планирует изъять из фонда только 38,5 млрд рублей (примерно $460 млн).

Это сумма в десятки раз меньше той, которая была использована ранее.

— Российские власти решили “законсервировать” остатки фонда, ведь резервы фактически исчерпаны, — отметили в ЦПД.

В ЦПД отмечают, что темпы расходов создают риск для пенсионных выплат: в 2025 году дефицит Пенсионного фонда превысил 780 млрд рублей (примерно $9,3 млрд), а средняя пенсия составляет лишь 24% от средней зарплаты — минимальный показатель за последние 17 лет.

Это означает, что финансирование войны теперь будет осуществляться не из резервов.

Из-за санкций и обвала доходов от нефти и газа основная нагрузка ляжет на население.

Правительство уже повышает налоги, вводит новые штрафы и сокращает социальные программы.

Таким образом, “подушка безопасности” для россиян, которая должна была обеспечивать стабильные пенсионные выплаты в кризисные времена, фактически исчерпана, а население будет вынуждено покрывать дефициты бюджета собственными средствами.

