Резервы почти исчерпаны: из каких источников РФ будет финансировать войну против Украины
Россия, очевидно, будет финансировать войну против Украины не из резервных средств.
Такое предположение 12 октября озвучили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.
ЦПД о финансировании Россией войны против Украины
В ЦПД зафиксировали, что российское правительство решило ограничить использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Это резервный фонд, созданный на случай кризиса.
Из ФНД, в частности, среди прочего, финансируются пенсии в России
По данным Центра противодействия дезинформации, с начала полномасштабной войны Кремль потратил оттуда около двух третей ликвидных активов.
Так, если в 2022 году в Фонде национального благосостояния было $113,5 млрд, то сейчас осталось только $50 млрд.
Однако на 2026 год Министерство финансов РФ планирует изъять из фонда только 38,5 млрд рублей (примерно $460 млн).
Это сумма в десятки раз меньше той, которая была использована ранее.
— Российские власти решили “законсервировать” остатки фонда, ведь резервы фактически исчерпаны, — отметили в ЦПД.
В ЦПД отмечают, что темпы расходов создают риск для пенсионных выплат: в 2025 году дефицит Пенсионного фонда превысил 780 млрд рублей (примерно $9,3 млрд), а средняя пенсия составляет лишь 24% от средней зарплаты — минимальный показатель за последние 17 лет.
Это означает, что финансирование войны теперь будет осуществляться не из резервов.
Из-за санкций и обвала доходов от нефти и газа основная нагрузка ляжет на население.
Правительство уже повышает налоги, вводит новые штрафы и сокращает социальные программы.
Таким образом, “подушка безопасности” для россиян, которая должна была обеспечивать стабильные пенсионные выплаты в кризисные времена, фактически исчерпана, а население будет вынуждено покрывать дефициты бюджета собственными средствами.