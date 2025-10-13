Генсек НАТО Марк Рютте высмеял Россию из-за плохого состояния одной из ее подводных лодок, в то время как российские власти опровергли, что судно было вынуждено всплыть из-за технических проблем.

Об этом пишет Reuters.

Рютте высмеял несправную подводную лодку РФ

Черноморский флот России заявил, что дизельная подводная лодка Новороссийск всплыла у берегов Франции для соблюдения навигационных правил в проливе Ла-Манш, и отверг сообщения о серьезной неисправности.

Сейчас смотрят

Однако власти Нидерландов сообщили, что российскую лодку буксировали в Северном море. Рютте, выступая в Словении, заявил, что судно “сломано”.

— Сейчас фактически почти не осталось российского военно-морского присутствия в Средиземном море. Есть только одинокая и сломанная российская подводная лодка, которая хромает домой после патрулирования, — сказал он.

Рютте вспомнил роман Тома Кленси Охота на Красный октябрь. В его основе лежит вымышленная история похищения советской атомной подводной лодки собственным экипажем с целью побега в США.

— Какая разница с романом Тома Кленси 1984 года Охота за красным октябрем. Сегодня это скорее похоже на охоту за ближайшим механиком, — пошутил он.

Telegram-канал VChK-OGPU, который публикует якобы инсайты российских спецслужб, сообщил 27 сентября, что в трюм Новороссийска попало топливо, что создает риск взрыва.

9 октября Морское командование НАТО обнародовало фотографии, на которых, по его данным, французский фрегат наблюдает за российской подводной лодкой, которая передвигается у побережья Бретани.

В субботу Министерство обороны Нидерландов заявило, что ВМС страны сопровождали Новороссийск и буксир Яков Гребельский в Северном море.

Российский Черноморский флот сообщил в понедельник, что подводная лодка осуществляет “плановый переход” после выполнения задач в Средиземном море.

Лодка, вошедшая в состав флота в 2014 году, принадлежит к группе подводных лодок, вооруженных крылатыми ракетами Калибр.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.