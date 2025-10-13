В понедельник, 13 октября, Нобелевский комитет выбрал лауреатов премии Шведского центрального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.

Кто стал лауреатами Нобелевской премии по экономике в 2025 году

Отмечается, что Королевская шведская академия наук решила присудить премию Шведского государственного банка по экономическим наукам 2025 года памяти Альфреда Нобеля Джоэлу Мокиру, Филиппу Агиону и Питеру Ховитту.

Сейчас смотрят

Они получили награду за объяснение экономического роста, обусловленного инновациями, причем одна половина принадлежит только Мокиру – за определение предпосылок для устойчивого роста благодаря технологическому прогрессу, а другая половина – совместно Агиону и Ховитту за теорию устойчивого роста благодаря творческому разрушению.

В чем заключается открытие лауреатов по экономике

Лауреаты по экономическим наукам этого года, Джоэл Мокир, Филип Агион и Питер Ховитт, объясняют, как инновации обеспечивают толчок для дальнейшего прогресса и развития человечества.

– Технологии стремительно развиваются и влияют на всех нас, новые продукты и методы производства заменяют старые в бесконечном цикле. Это основа устойчивого экономического роста, который приводит к улучшению уровня жизни, здоровья и качества жизни людей во всем мире, – говорится в описании исследования лауреатов этого года.

Исследователи отмечают, что стагнация была нормой на протяжении большей части истории человечества.

Несмотря на важные открытия, которые происходили время от времени и приводили к улучшению условий жизни и повышению доходов, рост в конечном итоге всегда стабилизировался.

Для раскрытия причин устойчивого роста, который не останавливается и не стагнирует, Джоэл Мокир использовал исторические источники.

Ему удалось выявить, что для того, чтобы инновации сменяли друг друга в самогенерирующемся процессе, нам нужно не только знать, что что-то работает, но и иметь научные объяснения, почему это так.

По его данным, именно последнего часто не хватало до промышленной революции, и это затрудняло развитие новых открытий и изобретений.

Он также подчеркнул важность того, чтобы общество было открыто для новых идей и позволяло эти изменения.

В свою очередь Филипп Агион и Питер Ховитт также исследовали механизмы устойчивого роста.

В статье 1992 года они построили математическую модель для того, что называется творческим разрушением: когда на рынок выходит новый и лучший продукт, компании, продающие более старые продукты, проигрывают.

Инновация представляет собой нечто новое и поэтому является творческой. Однако она также является разрушительной, поскольку компания, чья технология становится устаревшей, вытесняется из конкуренции.

Лауреаты различными способами показывают, как творческое разрушение создает конфликты, которые необходимо решать конструктивно. В противном случае инновации будут блокироваться устоявшимися компаниями и группами интересов, которые рискуют оказаться в невыгодном положении.

– Работа лауреатов показывает, что экономический рост нельзя воспринимать как должное. Мы должны поддерживать механизмы, лежащие в основе творческого разрушения, чтобы не вернуться к стагнации, – подчеркнул председатель комитета по премии по экономическим наукам Джон Хасслер.

Что известно о лауреатах

По данным Нобелевского комитета, Джоэл Мокир (1946 г. р.) родился в Лейдене, Нидерланды.

Стал доктором философии в 1974 году в Йельском университете, Нью-Хейвен, Коннектикут, США. Является профессором Северо-Западного университета, Эванстон, Иллинойс, США.

Он один получит половину премии в 11 млн шведских крон.

В свою очередь, вторую половину премии разделят между собой Филип Агион и Питер Ховитт.

Агион родился в 1956 году в Париже, Франция. Является доктором философии с 1987 года, степень получил в Гарвардском университете, Кембридж, Массачусетс, США. В настоящее время работает профессором в Колледже де Франс и INSEAD, Париж, Франция, и Лондонской школе экономики и политических наук, Великобритания.

Между тем Питер Ховитт (1946 г. р., Канада) стал доктором философии в 1973 году в Северо-Западном университете, Эванстон, Иллинойс, США. Является профессором Браунского университета, Провиденс, Род-Айленд, США.

Отметим, что Нобелевская премия по экономике не является “Нобелевской” в обычном смысле. Она была учреждена в 1968 году с официальным названием “Премия Центрального банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля”.

С тех пор ее присуждает Королевская шведская академия наук по тем же принципам, что и Нобелевские премии, которые присуждаются с 1901 года.

Напомним, в 2024 году премию по экономике получили Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон – за исследование того, как институты формируются и влияют на процветание.

Источник: Нобелевский комитет

Фото: Нобелевский комитет

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.