Российский завод Arctic LNG 2, занимающийся производством сжиженного природного газа (СПГ), продолжил поставлять топливо на экспорт несмотря на американские санкции.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как Россия экспортирует газ, несмотря на санкции

Журналисты выяснили, что в настоящее время этот завод загружает уже десятую партию с конца июня.

Сейчас смотрят

Они отметили, что предыдущие грузы доставлялись в один порт на юге Китая или в хранилище на Дальнем Востоке РФ.

По данным отслеживания судов, с августа в терминал Бэйхай в Китае прибыло восемь партий российского СПГ, перевозимого под санкциями, и Пекин, возможно, пытается защитить свой более широкий газовый сектор от потенциальных ответных мер.

Отмечается, что хотя торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином в последние дни снова обострился, США пока воздерживаются от усиления мер против этого подсанкционного российского СПГ.

– С августа в терминал Бэйхай в Китае прибыло восемь партий российского СПГ, перевозимого под санкциями. Эти грузы Arctic LNG 2 были первыми, которые достигли иностранного порта. Выбирая один порт с ограниченным международным влиянием, Пекин, возможно, пытается защитить свой более широкий газовый сектор от потенциальных ответных мер, – говорится в материале.

Прошлым летом Arctic LNG 2 произвел восемь партий, но был вынужден закрыться в октябре, поскольку не смог найти покупателей (некоторые импортеры не хотели попадать под прицел Вашингтона), а также потому, что вокруг объекта начал скапливаться сезонный лед. Вместо этого суда разгружались на хранилища в России.

Напоминаем, официальная представительница Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен сообщила, что в настоящее время российский газ поставляется в восемь стран Евросоюза. Среди них – Бельгия, Нидерланды, Франция, Испания, Португалия, а также Греция, Венгрия и Словакия.

Источник : Bloomberg

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.