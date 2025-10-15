В Брюсселе в среду, 15 октября, собираются министры обороны стран-членов НАТО, которые хотят обсудить увеличение расходов на оборону, наращивание производства военно-промышленного комплекса и поддержку Украины.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Встреча НАТО в Брюсселе 15 октября: что известно

По словам генсека НАТО, во время предыдущей встречи в Гааге союзники договорились увеличить расходы на оборону до 5%, включая 3,5% на основную оборону и 1,5% на все важные вопросы, связанные с обороной.

– Это был саммит, где мы также обсудили промышленное производство оборонной продукции, чтобы нарастить его и обеспечить, чтобы Украина была как можно сильнее, оставаясь в борьбе. И сегодня мы коснемся всех этих вопросов, – отметил Марк Рютте.

Он добавил, что в НАТО собираются также убедиться, что смогут сделать больше для защиты союза от атак дронов, которые стали чаще в последние месяцы.

– Так что это будет важный день, – подчеркнул он.

Кроме того, Рютте сообщил, что заседание Совета НАТО-Украина, в котором примет участие министр обороны Денис Шмыгаль, а также высокий представитель ЕС Кая Каллас, состоится в формате ланча.

Позже в этот же день пройдет Контактная группа по вопросам обороны Украины, где стороны обсудят дальнейшее усиление поддержки Украины под руководством министров обороны Германии и Великобритании, Бориса Писториуса и Джона Хили.

Еще одним вопросом, который собираются рассмотреть министры, является инициатива PURL, в рамках которой Соединенные Штаты собираются предоставить Украине необходимую летальную и нелетальную военную поддержку за счет союзников, на которую уже выделено €2 млрд.

Он считает, что многие страны согласятся подписаться под инициативой, ведь она будет включать системы противовоздушной обороны и перехватчики, которые важны для обеспечения максимальной защиты гражданского населения Украины и ее жизненно важной инфраструктуры от постоянных российских нападений.

