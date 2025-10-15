Страны Северной Европы запускают инициативу по подготовке воинов ВСУ — Шмыгаль
Украина и страны Северной Европы запустили Скандинавско-Балтийскую инициативу по подготовке и оснащению украинских воинов.
Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписал министр обороны Украины Денис Шмыгаль вместе с главой Минобороны Норвегии Торе Сандвиком на полях 31-го заседания UDCG.
Скандинавско-Балтийская инициатива: что предусматривает
По словам Шмыгаля, в целом к инициативе присоединятся Украина, девять стран Севера и Балтии, в частности Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша и Швеция.
Министр обороны пояснил, что цель соглашения заключается в создании совместной структуры поддержки Украины через подготовку и оснащение военнослужащих в рамках международной операции Легио.
Как отметил Шмыгаль, инициатива предусматривает проведение обучения украинских военных инструкторами стран-партнеров и оснащение различных подразделений вооружением в объемах, эквивалентных размерам бригады.
В то же время такая подготовка будет проходить на территории Польши, уточнил министр обороны.
Кроме этого, инициатива предусматривает укрепление партнерства Украины со странами Скандинавии и Балтии в сфере безопасности.
Денис Шмыгаль поблагодарил Норвегию за помощь и готовность развивать сотрудничество с Украиной.