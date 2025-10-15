Внеплановую посадку совершил самолет, в котором находился глава Пентагона Пит Хегсет. Причиной экстренной посадки стала трещина в лобовом стекле.

Самолет Пита Хегсета экстренно сел в Великобритании

Как написал в сети X глава Пентагона Шон Парнелл, самолет с Хэгсетом возвращался в США после того, как он принял участие во встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Он “совершил внеплановую посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле самолета”, сообщил Парнелл.

— Самолет приземлился в соответствии со стандартными процедурами, и все пассажиры, включая министра Хегсета, находятся в безопасности, — добавил представитель Пентагона.

К тому же, и сам Хегсет прокомментировал инцидент, написав в соцсети X, что “все в порядке”, и полет продолжился.

Как пишет издание Bloomberg, инцидент произошел возле Ирландии. Экипаж самолета направил сообщение о коде 7700, что в авиации является сигналом об общей чрезвычайной ситуации на борту. Впоследствии самолет приземлился на авиабазе Королевских воздушных сил Милденхолл.

Это не первый подобный случай с чиновниками США. В феврале самолет Военно-воздушных сил США, на борту которого находился государственный секретарь Марко Рубио, экстренно вернулся на объединенную базу Эндрюс из-за проблемы с лобовым стеклом. Рубио направлялся в Германию на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

К слову, недавно самолет президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сел без навигации GPS из-за возможного вмешательства РФ.

