Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что оборонный план Еврокомиссии для Евросоюза на ближайшие годы является “поворотным моментом” в подходах к обеспечению безопасности.

Об этом он сообщил в сети X.

Шмыгаль прокомментировал оборонный план для ЕС

По словам главы Минобороны, представленная Еврокомиссией дорожная карта оборонной готовности ЕС до 2030 года “знаменует поворотный момент в подходе Европы к безопасности – план сохранения мира через силу”.

— Украина, которая стоит на первой линии обороны и ежедневно подвергается атакам, защищает не только свою землю, но и Европу и ее ценности, — отметил Шмыгаль.

Он добавил, что документ учитывает роль Украины в защите Европы. Теперь “опыт, инновации и стойкость украинских воинов стали неотъемлемой частью общей системы безопасности Европы”.

Шмыгаль выразил благодарность главному дипломату ЕС Кайе Каллас, еврокомиссару по вопросам обороны Андрюсу Кубилюсу и еврокомиссару по вопросам технологий Хенни Вирккунен за подготовку этого документа.

Он подчеркнул, что принятый план является “шагом к более сильной, безопасной и устойчивой Европе”.

Напомним, 16 октября Еврокомиссия представила оборонную “дорожную карту” – комплексный план усиления европейских оборонных возможностей.

Документ, в частности, предусматривает меры по противодействию беспилотникам и другим угрозам с воздуха, моря и космоса.

Он определяет Украину ключевой составляющей оборонной готовности Евросоюза.

В плане также указано, что “репарационный заем”, который планируется предоставить за счет замороженных российских активов, должен быть согласован до конца 2025 года.

