Разговор между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным демонстрирует, что даже дискуссия о ракетах Tomahawk уже заставила главу Кремля вернуться к диалогу с Белым домом.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

МИД Украины о разговоре Трампа с Путиным

— Вывод такой: нам нужно продолжать делать сильные шаги. Сила действительно может создать импульс для мира, — считает глава МИД Украины.

По мнению Андрея Сибиги, россияне больше не обладают никакой стратегической инициативой.

По его словам, единственный инструмент, который у них есть, заключается в терроре против украинской энергетической системы и надежде, что зима может стать оружием, которое будет работать в их пользу.

Андрей Сибига подчеркнул, что именно поэтому дальнейшие решительные решения так важны.

Глава МИД Украины убежден: они гарантируют, что у Путина не останется иллюзий, поэтому он будет вынужден искать пути прекращения войны Российской Федерации против Украины.

В то же время Андрей Сибига добавил, что достаточная сила и решимость могут принести мир в Европу, как это произошло на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно выразил готовность принять в Будапеште встречу президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

В четверг, 16 октября, Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, после которого сообщил о намерении организовать встречу в столице Венгрии.

