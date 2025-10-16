Разговор с Трампом демонстрирует, что дискуссия о Tomahawk заставила Путина вернуться к диалогу — Сибига
Разговор между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным демонстрирует, что даже дискуссия о ракетах Tomahawk уже заставила главу Кремля вернуться к диалогу с Белым домом.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
МИД Украины о разговоре Трампа с Путиным
— Вывод такой: нам нужно продолжать делать сильные шаги. Сила действительно может создать импульс для мира, — считает глава МИД Украины.
По мнению Андрея Сибиги, россияне больше не обладают никакой стратегической инициативой.
По его словам, единственный инструмент, который у них есть, заключается в терроре против украинской энергетической системы и надежде, что зима может стать оружием, которое будет работать в их пользу.
Андрей Сибига подчеркнул, что именно поэтому дальнейшие решительные решения так важны.
Глава МИД Украины убежден: они гарантируют, что у Путина не останется иллюзий, поэтому он будет вынужден искать пути прекращения войны Российской Федерации против Украины.
В то же время Андрей Сибига добавил, что достаточная сила и решимость могут принести мир в Европу, как это произошло на Ближнем Востоке.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно выразил готовность принять в Будапеште встречу президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.
В четверг, 16 октября, Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, после которого сообщил о намерении организовать встречу в столице Венгрии.