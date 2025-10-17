”Болевые точки” оборонки РФ: украинская делегация привезла Трампу секретные карты
Украинская делегация на встрече с президентом США Дональдом Трампом продемонстрировала карты, на которых обозначены слабые места оборонно-промышленного комплекса России.
Об этом сообщают Суспільне и Интерфакс-Украина со ссылкой на источники.
Трампа ознакомили с уязвимыми местами российской оборонки
По данным собеседников изданий, карты содержат подробные сведения о ключевых объектах и слабых местах российской военной экономики и оборонно-промышленного комплекса.
— На картах — “болевые точки” российской оборонки и военной экономики, на которые можно нажать, чтобы заставить Путина прекратить войну, — сказал источник.
Президент Владимир Зеленский 17 октября прибыл в Белый дом. Около 20:30 началась встреча президентов Украины и США.
В состав украинской делегации вошли глава Офиса президента Андрей Ермак, секретарь ССБО Рустем Умеров, министр энергетики Светлана Гринчук и посол Украины в США Ольга Стефанишина.
Трамп и Зеленский обсудили предоставление Украине ракет Tomahawk, перспективу возможной встречи с Владимиром Путиным, укрепление системы противовоздушной обороны и энергетической безопасности.
Этот разговор стал продолжением их предыдущих контактов 11 и 12 октября. Тогда обсуждались российские удары по украинской энергосистеме, вопросы вооружения и реализация договоренностей в рамках оборонного соглашения Mega Deal.
10 октября Зеленский сообщил, что Украина готовит соглашение о закупке американского вооружения.
Среди приоритетов называются системы противовоздушной обороны, артиллерийские установки HIMARS и модификации для тактических ракет ATACMS.