Война между Россией и Украиной будет продолжаться, несмотря на месяцы переговоров, потому что обе стороны не готовы к мирному соглашению. Кроме того, россияне склонны преувеличивать свои успехи на поле боя, обсуждая условия завершения этой войны.

Об этом в интервью Newsmax сказал вице-президент США Джей Ди Венс.

Принуждение России к миру: что предлагают США

Джей Ди Венс подчеркнул, что Америка продолжит работать над достижением мирного соглашения по Украине, однако пока россияне и украинцы “не на том этапе, когда могут заключить соглашение”.

Тем не менее, по его мнению, урегулирование все еще возможно. Однако для этого потребуется “гораздо больше работы”.

– Я думаю, что существует фундаментальное несоответствие ожиданий, когда россияне склонны думать, что они справляются на поле боя лучше, чем есть на самом деле, – обратил внимание американский вице-президент.

Он отметил, что именно это затрудняет достижение соглашения в последние месяцы, даже несмотря на определенный прогресс.

По словам Венса, администрация Дональда Трампа в качестве инструмента принуждения РФ к миру использует в первую очередь экономические инструменты – там считают, что тарифы более эффективны, чем санкции, для влияния на поведение Кремля.

– Тарифы были достаточно эффективным инструментом переговоров с россиянами, но санкции испытывались десятилетиями в этом конкретном регионе мира и во всем мире, и я не думаю, что они на самом деле работают особенно хорошо, – высказался вице-президент США.

Кроме того, по его мнению, иногда санкции наносят значительный ущерб экономике США, не давая при этом желаемого результата.

– Трамп сотрудничал как с Индией, так и с Китаем, чтобы попытаться сократить продажи российской нефти, и опять же, чтобы оказывать давление на стороны в регионе, чтобы достичь мира, – сказал Венс, добавив, что Трамп “продолжит агрессивно работать над этим”.

Джей Ди Вэнс признал, что этот процесс испытал терпение членов администрации, включая его самого и Трампа.

Он выразил уверенность, что методы Дональда Трампа сработают, но подчеркнул, что неизвестно, сколько именно времени это займет.

