Турция остается ключевым партнером НАТО и может внести значительный вклад в приближение прекращения огня в Украине.

Вадефуль посетит Турцию: что известно

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль перед отлетом в Анкару.

– Наша общая цель – чтобы эта война быстро закончилась, для достижения этого мы также должны еще быстрее лишить доходов российскую военную казну. Как хранитель Договора Монтре, Турция несет прямую ответственность по доступу к Черному морю. Стамбул также является важным местом, где возможны переговоры, — отметил Вадефуль.

Он добавил, что Берлин стремится усилить сотрудничество между ЕС и Турцией, а также обсудит необходимые политические шаги и решения Анкары.

Сейчас смотрят

Министр подчеркнул потенциал Турции в сфере внешней политики, упомянув ее роль в прекращении огня в Газе и политическом переходе в Сирии.

В ходе однодневного визита Вадефуль намерен провести две встречи: с главой турецкой разведывательной службы Ибрагимом Калином и министром иностранных дел Хаканом Фиданом.

Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что вооруженные силы страны готовы участвовать в запланированных многонациональных оперативных силах в Газе.

Напомним, министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль посетил Киев 30 июня и заверил в дальнейшей непоколебимой поддержке Украины со стороны Германии.

Источник : Укринформ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.