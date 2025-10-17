Президент Владимир Зеленский был удивлен, когда узнал, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным и договорился с ним о предстоящей встрече в Венгрии.

Об этом сообщает издание Axios.

Что известно о реакции Зеленского на встречу Трампа с Путиным

Издание отмечает, что Зеленский, прибывший в Вашингтон днем 16 октября, был настроен оптимистично относительно предстоящей встречи с Трампом и готовности американского лидера поставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.

Сейчас смотрят

Однако вскоре после прилета на авиабазу Эндрюс украинский президент и его команда “были удивлены, увидев заявление Трампа о том, что он переговорил с Путиным и согласился встретиться с ним в Венгрии”.

Журналисты отметили, что Венгрия – наименее дружественная к Украине страна, которая входит в Евросоюз.

Ранее стало известно о разговоре Трампа с Путиным и их договоренности о саммите в Венгрии в ближайшие недели.

Ключевой темой встречи является возможное завершение войны РФ против Украины.

Американский лидер считает, что его разговор с лидером РФ дал значительный прогресс.

Дональд Трамп пообещал, что обсудит телефонный разговор с Путиным с Владимиром Зеленским.

Напомним, встреча Зеленского и Трампа должна состояться сегодня. Ожидается, что стороны обсудят возможную передачу дальнобойных ракет Tomahawk, усиление ПВО и планы Украины перейти в наступление.

Отметим, что после разговора с Путиным Трамп заявил, что у США есть ракеты Tomahawk, но якобы его страна не может исчерпать свои запасы.

В то же время ранее он заявлял, что решение о передаче Tomahawk Украине фактически принято.

Президент Зеленский после этого заявления Трампа опубликовал пост о том, что усиление Украины со стороны партнеров побудит РФ к завершению войны.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.