С ноября 2024 по июль 2025 года более 25 тысяч солдат и офицеров только Центрального военного округа РФ самовольно покинули свои части.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Дезертирство в армии РФ

По данным ГУР, российские военные бегут по-разному: бросают позиции непосредственно на линии фронта, другие бегут из пунктов дислокации, часть военных просто не возвращается с лечения или отпусков.

Есть случаи дезертирства вместе с вооружением и даже боевой техникой — только в 2024–2025 годах зафиксировано более 30 таких инцидентов.

Основными причинами побегов являются так называемая дедовщина, катастрофическая нехватка обеспечения и массовые отправки на “мясные штурмы”.

Кроме того, во внутренних отчетах российской армии среди причин гибели зафиксирована категория — невыполнение приказа. За последний год задокументировано более 30 таких случаев.

— Это фактически свидетельствует о систематической практике расстрелов российских военных, которые отказываются идти на заклание за кремлевские амбиции, — отмечают в ГУР МО.

Главное управление разведки напоминает, что каждый российский военнослужащий, не желающий участвовать в этой войне, имеет шанс сохранить свою жизнь. Для этого нужно написать в бот проекта Хочу жить в Telegram.

В апреле Telegram-канал Astra сообщал, что 100 военных попытались сбежать из воинской части Краснодара. Солдаты сломали забор и вышли на территорию военной комендатуры.

Источник : ГУР

